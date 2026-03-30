Vatrogasci spasili pticu pa dobili poruku zahvale jedne mame: Postali su doživotni heroji u očima moje djevojčice

Vatrogasna postrojba Zagreb na svom je Facebook profilu objavila priču s jučerašnje intervencije te podijelila e-mail zahvale od jedne mame.
"Jučer je bio još jedan zahtjevan dan, pun intervencija zbog nevremena, svakodnevnih požara i raznih dojava. No, jedna nam je intervencija posebno ostala u srcu.
Na jezeru Bundek spasili smo malu pticu koja se zapetljala na drvetu. Možda je to nekome mala stvar, ali znamo koliko takvi trenuci znače – posebno malim curicama koje svijet gledaju punim srcem.
Dodatno nas je ganula poruka zahvale koju nam je poslala mama. Takve riječi podsjećaju nas da i najmanja dobra djela mogu napraviti veliku razliku", napisali su iz Vatrogasne postrojbe Zagreb.
U spomenutom mailu zahvale stoji: "Poštovani, ovim putem želim iskazati izrazitu pohvalu djelatnicima vatrogasne postaje Novi Zagreb i čestitati na hrabrosti i ljudskosti koja se ne viđa često. Naime, večeras, 29. došli su na poziv spasiti jedan maleni život koji bi sigurno ubrzo završio da nisu.
Ptica je visjela upletena na visokoj grani drveta, nad jezerom na Bundeku i, popevši se i spasivši je režući granu, postali su doživotni heroji u očima moje djevojčice i njenih prijateljica. Zato se iznimno zahvaljujem na pomoći i na mirnom snu kojeg će curica noćas imati, a takav san, ne sumnjam, imaju i ti momci, sudeći po dobroti koju posjeduju. Hvala od mame Romane".
