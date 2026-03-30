Vatrogasci spasili pticu pa dobili poruku zahvale jedne mame: Postali su doživotni heroji u očima moje djevojčice

Ptica je visjela upletena na visokoj grani drveta, nad jezerom na Bundeku i, popevši se i spasivši je režući granu, postali su doživotni heroji u očima moje djevojčice i njenih prijateljica. Zato se iznimno zahvaljujem na pomoći i na mirnom snu kojeg će curica noćas imati, a takav san, ne sumnjam, imaju i ti momci, sudeći po dobroti koju posjeduju. Hvala od mame Romane".