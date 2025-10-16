Oporba o rebalansu proračuna: Hrvatska je "socijalni slučaj EU-a"

No, Anja Šimpraga (Klub SDSS-a) rekla je da se često čuje kako treba ugasiti male općine koje ne pružaju niti jednu uslugu pri čemu je sve zastupnike pozvala na teren da vide što te općine rade za svakog svog stanovnika. Uz to, često se čuje da se izgradnja vodovoda ili niskonaponske mreže ne isplati jer u nekoj općini ima svega desetak domaćinstava. "Ne bude li ulaganja, neće ih biti ni deset", upozorila je.