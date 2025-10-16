SEKSUALNO NASILJE
Lana Bobić: Dalibor Matanić se nije pokajao, a ni pokazao spremnost preuzeti odgovornost
N1 Zagreb
|
16. lis. 2025. 19:32
|
0komentara
Teologinja i aktivistkinja Lana Bobić u N1 Studiju uživo s Natašom Božić, komentirala je intervju redatelja Dalibora Matanića u Gloriji.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Pregled dana
|
prije 20 min.|
Oglas
Oglas