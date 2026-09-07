Špika: Plenkoviću, koliko još "lokacija" postoji?

Sve što Plenković prije sve izvjesnijeg odlaska u povijest treba kazati, je odgovoriti na pitanje je li sustav funkcionirao? Ako jeste, neka pokaže kako, a ako nije, neka pokaže i upre prstom u sve koji su odgovorni uključujući i sebe samog. Hrvatska ne smije biti odlagalište Europe, a hrvatski građani ne smiju biti taoci nečije šutnje, nemara ili profita. Pitanje više nije samo što je zakopano u Gospiću, pitanje je koliko je toga još zakopano diljem Hrvatske?