Velika akcija inspekcije: Zatvoreni apartmani i kampovi, oduzeto gotovo pola milijuna eura

Tako su do 15. kolovoza 2026. neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvima inspektori utvrdili diljem Hrvatske u puno gradova i mjesta, ne samo na otocima i u priobalju gdje je turistička sezona u punom jeku, već i u Slavoniji, Zagrebu i širem zagrebačkom području, Bjelovaru, Ogulinu, Sisku, Karlovcu i na karlovačkom području.