SKUPŠTINA 7. PROSINCA
Presudio nizak promet: Croatia Airlines napušta Zagrebačku burzu
Uprava Croatia Airlinesa u petak je objavila poziv za glavnu skupštinu na kojoj će dioničari odlučivati o povlačenju dionica nacionalnog zrakoplovnog prijevoznika sa Zagrebačke burze.
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Kako je vidljivo iz poziva, skupština dioničara, zakazana za 7. prosinca, odlučivat će o povlačenju svih 9.899.755 redovnih dionica, pri čemu će kompanija svim dioničarima koji glasuju protiv te odluke otkupiti dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa te odluke u sudski registar.
Zašto se povlače?
"Prijedlog povlačenja dionica društva s uređenog tržišta temelji se na vrlo niskoj razini trgovanja dionica, koja se ogleda u neznatnom broju transakcija i niskom prometu tijekom duljeg razdoblja, kao i ograničenom interesu ulagatelja. S obzirom na zanemariv opseg trgovanja, uvrštenje dionica na uređeno tržište ne ostvaruje svoju svrhu. Uvažavajući postojeće okolnosti u kojima posluje društvo, predloženo je donošenje takve odluke", navodi se u pozivu.
Zadnji put dionicom Croatia Airlinesa trgovalo se na Zagrebačkoj burzi 28. listopada, a cijena joj je na zatvaranju iznosila 2,4 eura.
Ta kompanija u većinskom je državnom vlasništvu, s udjelom u temeljnom kapitalu iznad 98 posto. Od ostalih dioničara izdvaja se Janaf, s 0,22 posto udjela, te Zračna luka Zagreb, s 0,13 posto udjela; ostali dioničari imaju manje od 0,05 posto udjela.
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