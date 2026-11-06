Presudio nizak promet: Croatia Airlines napušta Zagrebačku burzu

"Prijedlog povlačenja dionica društva s uređenog tržišta temelji se na vrlo niskoj razini trgovanja dionica, koja se ogleda u neznatnom broju transakcija i niskom prometu tijekom duljeg razdoblja, kao i ograničenom interesu ulagatelja. S obzirom na zanemariv opseg trgovanja, uvrštenje dionica na uređeno tržište ne ostvaruje svoju svrhu. Uvažavajući postojeće okolnosti u kojima posluje društvo, predloženo je donošenje takve odluke", navodi se u pozivu.