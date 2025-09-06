VIDEO / Aras u Benkovcu: “Naša poruka je istinom protiv nasilja, ne provokacija”

"Prosvjeda nema, za slobodu sam, iako se sa svojim stavovima često nađem u sukobu s kolegama braniteljima. Ali ono što nam se kroz umjetnost pokušava prodati, nećemo bez borbe prihvatiti. Jasno je da je na snazi kriminalizacija Domovinskog rata. Moja istina i istina većine ljudi s ovoga prostora različita je od one filmskih i kazališnih redatelja", poručio je.