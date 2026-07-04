OPASNA SITUACIJA
VIDEO / Izbio veliki požar na Hvaru: Vatrogasci vode bitku s vatrom, stigla i dva kanadera
Na otoku Hvaru, predio Ivan Dolac tijekom ranih poslijepodnevnih sati buknuo je požar kojega gase vatrogasci s Operativnog područja Hvar, a u pomoć su im stigla i dva kanadera, doznaje se u Županijskom Vatrogasno-operativnom području (ŽVOC) Split.
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Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili nešto poslije 16 sati. Radi se o požaru otvorenog prostora i vatrom je zahvaćena trava i nisko raslinje., a na teren su upućene sve vatrogasne snage Operativnog područja Hvar.
Trenutno u gašenju iz zraka sudjeluju i dva kanadera. "Teren na kojem bukti požar je djelomično pristupačan, no bura koja puše nosi vatru na vrh brda. Trenutno nema ugroze ljudi i objekata", reli su Hini u ŽVOC-u.
Vatrogasci Splitsko-dalmatinske županije već nekoliko dana gase požare, a najviše im je muke zadao požar u mjestu Žedno na Čiovu, koji još uvijek nije proglašen ugašenim.
Do sada su ga vatrogasci u par navrata uspjeli dovesti pod svoju kontrolu, no bura koja puše posljednjih dana je požarište u nekoliko navrata ponovno rasplamsala te su gasitelji i dalje na terenu.
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