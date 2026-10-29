Albanska vlada u srijedu je donijela mjere kojima se predviđaju kazne do 500.000 leka, odnosno oko 5500 eura, za osobe koje ostanu u skupini koja sudjeluje u nasilju ili pljački na javnom mjestu, kao i za one koji skrivaju svoj identitet. Kazne se, dakle, ne odnose samo na osobe koje izravno sudjeluju u nasilnim radnjama, piše Euronews.