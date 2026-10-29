ZAOŠTRAVANJE MJERA
Albanija uvodi kazne do 5500 eura i za prosvjednike koji nisu počinili nasilje, ali su bili u nasilnoj skupini
Albanija je uvela novčane kazne do 5500 eura za osobe koje se nađu u skupinama koje sudjeluju u nasilju ili pljački tijekom prosvjeda, čak i ako same ne sudjeluju izravno u nasilnim radnjama, dok u zemlji traju protuvladine demonstracije i zahtjevi za ostavkom premijera Edija Rame.
Oglas
Albanska vlada u srijedu je donijela mjere kojima se predviđaju kazne do 500.000 leka, odnosno oko 5500 eura, za osobe koje ostanu u skupini koja sudjeluje u nasilju ili pljački na javnom mjestu, kao i za one koji skrivaju svoj identitet. Kazne se, dakle, ne odnose samo na osobe koje izravno sudjeluju u nasilnim radnjama, piše Euronews.
Prosječna mjesečna plaća u Albaniji prije oporezivanja iznosi oko 930 eura. Novim pravilima policiji se omogućuje i privremeno ograničavanje okupljanja na pojedinim lokacijama, primjerice u blizini škola, zdravstvenih ustanova i državnih zgrada, ako procijeni da postoji opasnost od nasilja.
Mjere predviđaju i sankcije za poticanje nasilja na internetu te naknadu štete malim poduzećima koja su pretrpjela gubitke tijekom prosvjeda. Na snagu su stupile odmah, no da bi ostale na snazi, parlament ih mora potvrditi u roku od 45 dana.
Protuvladini prosvjedi traju od svibnja
Albanija se već mjesecima suočava s protuvladinim prosvjedima, koji su posljednjih dana u Tirani prerasli u sukobe demonstranata i sigurnosnih snaga.
Pokret bez formalnog vodstva počeo je u svibnju mirnim okupljanjima protiv projekta izgradnje luksuznog hotela u zaštićenom prirodnom području, povezanog s obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Do sredine listopada prosvjedi su se proširili, a među glavnim temama postali su navodna korupcija, problemi u zdravstvenom sustavu i nedostatak prilika za mlade u zemlji s 2,3 milijuna stanovnika.
Prema službenim procjenama, šteta nastala tijekom prosvjeda od sredine listopada premašila je dva milijuna eura. U sukobima prosvjednika i policije ozlijeđeno je više od 350 ljudi. Policija je za rastjerivanje okupljenih koristila suzavac i vodene topove.
Slične mjere razmatraju se i u drugim europskim zemljama
Albanski premijer Edi Rama u nedjelju je rekao da su ga inspirirale francuske zakonske mjere kojima bi se prosvjednici financijski smatrali odgovornima za štetu nastalu tijekom demonstracija. Francuski prijedlog, koji je prihvatio gornji dom parlamenta, predviđa da bi prosvjednici za počinjenu štetu mogli platiti do 10.000 eura.
U Italiji je, pak, novom uredbom o sigurnosti predviđeno postrožavanje kazni za nasilne prosvjede. Među mjerama su zatvorske kazne od četiri do 12 godina za organiziranje skupina uključenih u nasilne demonstracije
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas