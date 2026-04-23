Nevjerojatna snimka neoprezne vožnje osvanula je na Facebooku u grupi "Prometne zgode i nezgode".
Na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije vozači dvaju vozila, vozeći u suprotnom smjeru, počinili su težak prekršaj koji je mogao imati i kobne posljedice.
Kretali su se iz pravca Zagrebačke avenije i umjesto da nastave Savskom cestom, oni su skrenuli u suprotan smjer na Slavonskoj aveniji.
Takva regulacija prometa pored Vjesnikova nebodera vrijedila je donedavno dok su podvožnjak i dio Slavonske avenije bili zatvoreni. Moguće da je to, uz loše vrijeme, utjecalo na vozače, no za neopreznost u prometu ne postoji opravdanje, prenosi Dnevnik.hr.
Na snimci se vidi da se spomenuti trenutak dogodio u ponedjeljak nekoliko minuta prije 18 sati.
U svakom slučaju, potez vozača izazvao je osudu i burne reakcije korisnika spomenute stranice.
"Bezobzirni, kao da su sami na šumskom makadamu. Mozak ostao tko zna gdje. Vrlo opasni na urbanim prometnicama."
"To je kod Vjesnika. Oni se voze 'normalno' kao dosad, a ceste su otvorene."
"A policija negdje spava."
"Posljedica mita i korupcije u autoškolama", samo su neki od komentara.
