Oglas

DAVOS

VIDEO / Plenković za CNN u dvije riječi objasnio što mu daje nadu u vrijeme globalnih izazova

author
N1 Info
|
23. sij. 2026. 07:18

U razgovoru za CNN u Davosu, predsjednik Vlade Andrej Plenković osvrnuo se na obraćanje predsjednika Trumpa tijekom Godišnjeg sastanka Svjetskog gospodarskog foruma, odnose Europske unije i SAD-a, ekonomsku situaciju u Hrvatskoj i proširenje EU-a.

Oglas

Odgovarajući na pitanje o slabljenju jedinstva unutar NATO saveza, Plenković je istaknuo da snažno transatlantsko savezništvo treba biti obnovljeno. Podsjetio je da se u prošlosti više puta iskazala lojalnost i solidarnost u okviru NATO-a.

Ne vidi, dodao je, da bi danas bilo drugačije, odnosno da današnji lideri ne bi jedni drugima jednako priskočili u pomoć.

Potrebno je smiriti odnose između SAD-a i europskih partnera i vratiti se temeljima na kojima je stvoren slobodni svijet nakon 1945. jer je transatlantsko partnerstvo njihova okosnica, poručio je premijer Plenković.

Drugi mandat predsjednika Trumpa, kazao je premijer Plenković, direktniji je kad je riječ o metodologiji zaštite američkih interesa u međunarodnim odnosima, ali ne vidi drugog dugoročnog rješenja osim partnerstva SAD-a i Europe, koje je ključno.

Hrvatska ostvaruje stabilan gospodarski rast

Govoreći o ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj, predsjednik Vlade je istaknuo pozitivne gospodarske trendove.

''19 kvartala zaredom gospodarstvo kontinuirano raste, ostvarujemo investicijski kreditni rejting razine A, visoku zaposlenost i nisku nezaposlenost, a rastu i prosječne plaće i mirovine', poručio je Plenković.

Geopolitički pristup proširenju EU

Što se tiče hrvatskog stava o proširenju Europske unije, premijer je kazao da je dosadašnji pristup proširenju općenito bio temeljen na vlastitim postignućima svake zemlje kandidatkinje, a danas se sve više govori o geopolitičkom pristupu koji bi omogućio brži pristup, osobito Ukrajini.

Takav će pristup, dodao je, ovisiti o brzini mirovnog sporazuma u Ukrajini.

Ukoliko bi se to dogodilo u slučaju Ukrajine, dodao je, onda bi takav pristup trebalo primijeniti i na zemlje jugoistoka Europe, pa i na Bosnu i Hercegovinu, koja je Hrvatskoj osobito važna s obzirom da su Hrvati jedan od tri konstitutivna naroda.

Upitan od voditelja Richarda Questa da napiše na ploču riječ koja bi bila odgovor na pitanje ''Što vam daje nadu u uvjetima brojnih globalnih izazova'', premijer Plenković je napisao ''zdrav razum''.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
CNN HDZ andrej plenković odbor za mir

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ