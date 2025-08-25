VIDEO / Pogledajte kako izgleda gašenje požara iz perspektive pilota kanadera

Ministarstvo obrane objavilo je snimke iz perspektive pilota kanadera i Air Tractora koji su od sredine lipnja do danas sudjelovali u gašenju 69 požara.
Oglas
"Kroz navedeno razdoblje, zračne snage dosljedno pokazuju visoku razinu stručnosti, izuzetnu brzinu reakcije i stalnu spremnost, što je presudno u učinkovitoj borbi protiv požara", objavio je MORH.
"Tako su od početka II. faze protupožarne sezone, od 16. lipnja do 25. kolovoza 2025. godine, zračne snage sudjelovale u gašenju 69 požara i to 23 u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 19 u Zadarskoj županiji, 17 u Šibensko-kninskoj županiji, šest u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, tri u Istarskoj županiji te jedan požar u Ličko-senjskoj županiji.
Osim gašenja, zračne snage provele su i 52 protupožarna izviđanja duž hrvatskog priobalja, kako bi se pravovremeno identificirale rizične situacije i spriječilo širenje mogućih požara.
Međunarodni doprinos
Ukupno je tijekom intervencija i izviđanja izvršeno 2973 letova, pri čemu je ostvareno više od 525 sati naleta. U tim operacijama izbačeno je 14.280 tona vode, a potrošeno 12.876 litara pjenila, što govori o razmjerima angažmana i težini intervencija koje su bile potrebne.
Važno je istaknuti i međunarodni doprinos hrvatskih Protupožarnih zračnih snaga. Tijekom 2025. godine, pripadnici Protupožarne eskadrile bili su angažirani osam puta u gašenju požara u inozemstvu i to u Državi Izrael, Republici Albaniji, Bosni i Hercegovini te posljednji put u Republici Crnoj Gori. Ova pomoć dokaz je međunarodne solidarnosti i visokog stupnja profesionalnosti hrvatskih zračnih snaga.
Zapovjednik 855. Protupožarne eskadrile pukovnik Darko Kučej naglasio je kako piloti i zrakoplovni tehničari predano rade u izrazito zahtjevnim uvjetima te istaknuo kako su ove sezone već ostvarili više od 500 sati naleta, što potvrđuje njihovu izuzetnu predanost i profesionalizam", stoji u objavi MORH-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas