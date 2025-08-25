Vrsaljko: "Kći branitelja koji me napao piše da promoviram jugonostalgiju, a ona zarađuje pjevajući cajke Arkanove udovice"

Završit ću ovo s jednom lakrdijom, kojom je i trebao početi festival u petak. Voditelj prosvjeda Nediljko Genda u jednoj me izjavi kritizirao jer sam upotrijebila riječ “marš”. “Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?”, zapitao se ljutito ovaj verbalni nasilnik. Poručujem Gendi da se educira i pročita nešto o toj riječi na Hrvatskom jezičnom portalu. Njegova kći ovih dana po Facebooku, dijeleći moj status, piše da pod krinkom kulture promoviramo jugonostalgiju. Emili Genda zarađuje tako što pjeva cajke okolo. I neka, ne zamjeram joj, neka žena radi, niti mi smeta kad netko sluša cajke. Uistinu sam uživala gledajući njezin TikTok video u kojem na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice.