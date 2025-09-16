VIDEO / Pogledajte kako je policija u moru uz Palagružu uništila bombu iz Drugog svjetskog rata

U moru uz otok Palagruža, na temelju prethodno dobivene informacije da je u moru na oko devet metara dubine uočena aviobomba najvjerojatnije zaostala iz Drugog svjetskog rata, na teren su policijskom plovilom došli policijski službenici specijaliziranog tima Jedinice specijalne i interventne policije - protueksplozijski ronitelji, kako bi na siguran način uklonili eksplozivno sredstvo iz mora.
Preliminarnim pregledom utvrđeno je da nije moguće sigurno izmještanje, zbog čega je donesena odluka da se bomba uništi. Policijski službenici - protueksplozijski ronioci JSIP Split bombu su jučer u 15:15 sati kontroliranom eksplozijom uništili na poziciji pronalaska. Tijekom eksplozije nije bilo nikakvih oštećenja.
Protueksplozijski ronitelji u Splitu dio su specijalnih policijskih struktura - surađuju s jedinicama za protueksplozijsku zaštitu, imaju ronilačke kapacitete i opremu za intervencije pod vodom. Njihove operacije uključuju pronalazak, uklanjanje i/ili neutralizaciju eksploziva (mina, protubrodskih mina).
Uloga im je i preventivna - pregledi, provjere objekata, suradnja u osiguranju javnih okupljanja te pružanje pomoći ostalim policijskim jedinicama kada treba roniti ili raditi pod vodom.
Riječ je o policijskim službenicima koji su, uz ronilačke vještine, specijalizirani za rad s minsko-eksplozivnim sredstvima, a to znači da im se povjerava obavljanje najsloženijih zadaća kao što su pronalazak i izuzimanje eksplozivnih naprava pod vodom (mine, bombe, granate), uništavanje ili neutralizaciju tih sredstava, ronilačke intervencije u spašavanju, pronalasku nestalih osoba pod vodom, ali su i podrška u protueksplozijskim pregledima, sigurnosti javnih događanja, osiguravajući da okolnosti budu sigurne kada je u pitanju prisutnost minsko-eksplozivnih sredstava u vodi ili na obali.
