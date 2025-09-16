VIDEO / Pogledajte kako je policija u moru uz Palagružu uništila bombu iz Drugog svjetskog rata

Riječ je o policijskim službenicima koji su, uz ronilačke vještine, specijalizirani za rad s minsko-eksplozivnim sredstvima, a to znači da im se povjerava obavljanje najsloženijih zadaća kao što su pronalazak i izuzimanje eksplozivnih naprava pod vodom (mine, bombe, granate), uništavanje ili neutralizaciju tih sredstava, ronilačke intervencije u spašavanju, pronalasku nestalih osoba pod vodom, ali su i podrška u protueksplozijskim pregledima, sigurnosti javnih događanja, osiguravajući da okolnosti budu sigurne kada je u pitanju prisutnost minsko-eksplozivnih sredstava u vodi ili na obali.