predsjednik hnd-a
Hrvoje Zovko: To što se događa medijima u Srbiji, moglo bi se dogoditi i kod nas u Hrvatskoj
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je medijsku sliku u Europi, ali i Hrvatskoj i regiji.
Optimizam bude riječi predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je rekla da će pomoći medijima da ostanu slobodni i neovisni jer se u suprotnom kriminal i korupcija događaju u tami.
"To sjajno zvuči, ali pitam se jesmo li mi neke godine prespavali i sad se probudili, vidjeli govor pa se zapitali koliko je to divno. Ma to su sve najobičnije floskule. Sve što ona govori... Činjenica da je ona na čelu te institucije govori sve o EU, koja nema lidera, vođu i dezorijentirana je. Mi govorimo sve što i ona godinama, upozoravamo na probleme. I financiranje medija, zalagali smo se za dostatni fond koji bi poboljšao poziciju novinarstva. Govorimo godinama i o položaju lokalnih medija...", kazao je Zovko.
Imamo situaciju u Srbiji i slušali smo svi snimku razgovora direktora Telekoma i UG-a, koji se može proanalizirati pa prikazati kako funkcionira predsjednik Srbije, kako funkcionira sustav, kako se barata javnim novcem i kako funkcionira privatni biznis i s kojim ciljem.
"Ovaj slučaj s United Grupom pokazuje da je Aleksandar Vučić u stadiju kad ne bira riječi, uvrede ni načine prijetnji prema onima koji kritiziraju njegovu vlast. Došao je na vlast prije 13 godina, pripremao se cijeli život za to i neće je predati mirnim putem. Pokorio je sve institucije i medije osim Nova.rs, Danas, N1 i možda još pokojeg. Cijelo vrijeme targetira kolegice i kolege koji su se u ovoj političkoj krizi iskazali i pokazali unazad godinu dana, koji su pokazali koliko je neovisno novinarstvo važno, koliko je slobodno novinarstvo važno", govori Zovko i dodaje:
"Svakodnevno se fizički napadaju naši kolege. Nedavno je na Pinku rekao da zna da će se dogoditi neki potres i da će do kraja godine neki novinari biti otpušteni."
Očekujete li to?
"Kad je riječ o Srbiji i Vučiću, sve se može očekivati. Neke izjave iz Hrvatske, koje su dolazile, njemu su kao naručene jer cijelo vrijeme optužuje da se iz Hrvatske ruši Srbija. Činjenica da se njegov brat pojavio na prosvjedima i vikao "ustaše, ustaše", pokazuje da je to zadnja linija obrane režima. Dakle, kod Vučića se sve može očekivati i ako se odlučio osvetiti ili uništiti jedan medij, on će to pošto-poto i htjeti napraviti. Ali, cijelo vrijeme imamo gospođu von der Leyen koja ga ističe... Nemojmo zaboraviti da je ona tjedan dana prije tragičnog pada nadstrešnice u Novom Sadu bila u Srbiji i navodila je kao dobar primjer vladavine prava."
United Grupa je grupacija koja ima u vlasništvu i medijske kuće u Hrvatskoj, među njima i najgledaniju komercijalnu TV, pa je pitanje može li stav iz razgovora koji smo čuli biti problem za hrvatske medije i može li se preliti na našu stvarnost?
"Naravno da može. Već smo čuli optužbe da mediji vode hibridne ratove i da im se docira kako će i što izvještavati. To što se sad događa u zemlji koja nije članica EU-a, kojom vlada autokrat, može se dogoditi kod nas. Ne bih stavio ruku u vatru da se sutra to neće i nama dogoditi ili da nemamo ljude koji imaju tendenciju uvesti potpuni mrak u našem društvu.
Lijepo je i divno što smo članica EU-a, ali to je dovelo do toga da se društvo potpuno radikaliziralo i da ljudi misle kako nam ne treba monitoring, da možemo što hoćemo jer nam nitko ništa ne može. To što se događa u susjedstvu se može dogoditi i nama. Nadam se da neće, ali ne bi me začudilo ako se dogodi. Svjedočili smo mnogim stvarima koje su se dogodile i tko nam garantira da nam se to neće dogoditi?"
Uskoro će biti tužna obljetnica rušenja nadstrešnice u Novom Sadu, ali osude iz EU-a nisu dovoljno snažne. Ili se radi o pukim interesima?
"To je mješavina svega. Za početak, vlast koja je tamo ima propagandu da ne bi ništa bez Rusije. Tomislav Nikolić je, dok je bio predsjednik, svojedobno je izjavio da bi Srbija za četiri dana uvenula bez Rusije. Što je notorna glupost jer je EU na samom vrhu po ulaganjima. Ali, kad se pogleda percepcija ljudi, mislili bi da bez Rusije nema ništa. Igraju na sentiment. Također, vlast ima brojne aranžmane sa svima, Nijemcima i litijem, Francuzima i borbenim zrakoplovima, sa svima... Europska unija odstupila je od svih zadanih vrijednosti. Nema tu jasnih osuda. Ako pitate lidere srbijanske opozicije o Srbiji ili Kosovu, ne žele o tome pa kad to gledaju iz EU-a, mogu reći da što će im oni kad imaju onoga (Vučić, op.a.) koji će izvršiti sve. Uostalom, EU je omogućila da naprednjaci, koji su prije bili radikali, dođu ponovno na vlast", zaključio je Hrvoje Zovko.
