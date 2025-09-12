Hrvoje Zovko: To što se događa medijima u Srbiji, moglo bi se dogoditi i kod nas u Hrvatskoj

"To je mješavina svega. Za početak, vlast koja je tamo ima propagandu da ne bi ništa bez Rusije. Tomislav Nikolić je, dok je bio predsjednik, svojedobno je izjavio da bi Srbija za četiri dana uvenula bez Rusije. Što je notorna glupost jer je EU na samom vrhu po ulaganjima. Ali, kad se pogleda percepcija ljudi, mislili bi da bez Rusije nema ništa. Igraju na sentiment. Također, vlast ima brojne aranžmane sa svima, Nijemcima i litijem, Francuzima i borbenim zrakoplovima, sa svima... Europska unija odstupila je od svih zadanih vrijednosti. Nema tu jasnih osuda. Ako pitate lidere srbijanske opozicije o Srbiji ili Kosovu, ne žele o tome pa kad to gledaju iz EU-a, mogu reći da što će im oni kad imaju onoga (Vučić, op.a.) koji će izvršiti sve. Uostalom, EU je omogućila da naprednjaci, koji su prije bili radikali, dođu ponovno na vlast", zaključio je Hrvoje Zovko.