Snimljen na ulici

VIDEO / Prolaznik u šetnji naletio na kraljevskog pitona u zagrebačkom kvartu

N1 Info
21. kol. 2025. 11:30
screenshot, piton
Screenshot (Facebook)

Zagrepčanin se susreo s neobičnim prolaznikom u srijedu navečer.

U zagrebačkom naselju Kajzerica muškarac je u srijedu navečer naletio na kraljevskog pitona koji je lutao ulicom. Snimio je zmiju i video objavio u kvartovskim grupama ne bi li pronašao vlasnika.

Jedan od članova grupe angažiran u siguran povratak zmije potvrdio je za Dnevnik.hr da je pronađena vlasnica.

"Pronašli smo vlasnicu i zmija će joj biti vraćena. Prije nego smo pronašli vlasnicu, kontaktirao sam Dumovec koji me povezao sa Zoološkim vrtom Zagreb. Iz Zoološkog su nam rekli da možemo njima dostaviti zmiju, ali obzirom se vlasnica u međuvremenu javila - problem je riješen", poručio je. 

Teme
Zagreb kraljevski piton

