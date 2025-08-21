Oglas

Teško ubojstvo u pokušaju

Užas u Breznici: Majka sjekirom pokušala ubiti sina dok je spavao

Hina
21. kol. 2025. 10:46
Zbog sumnje u teško ubojstvo u pokušaju, uhićena je 49-godišnjakinja koja je u srijedu u noći u kući u Breznici sjekirom napala svojeg 30-godišnjeg sina koji je spavao te mu nanijela teške ozljede, priopćila je varaždinska policija.

Žena je oko 3.20 sati u svojoj kući u Breznici ušla u sobu u kojoj je spavao njezin 30-godišnji sin te ga više puta udarila sjekirom po vratu, glavi, prsima i leđima. On se nakon toga uspio obraniti te se zatvorio u sobu i pozvao policiju.

Policija je na mjestu zločina uhitila ženu koja je nakon pretrage doma i dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

Napadnutom 30-godišnjaku medicinska je pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, gdje je utvrđeno da je zadobio površinske ozlijede glave, prijelom dvaju vratnih kralježaka i rezne rane, a ozlijede su okvalificirane kao teške.

Breznica policija

