Teško ubojstvo u pokušaju
Užas u Breznici: Majka sjekirom pokušala ubiti sina dok je spavao
Zbog sumnje u teško ubojstvo u pokušaju, uhićena je 49-godišnjakinja koja je u srijedu u noći u kući u Breznici sjekirom napala svojeg 30-godišnjeg sina koji je spavao te mu nanijela teške ozljede, priopćila je varaždinska policija.
Žena je oko 3.20 sati u svojoj kući u Breznici ušla u sobu u kojoj je spavao njezin 30-godišnji sin te ga više puta udarila sjekirom po vratu, glavi, prsima i leđima. On se nakon toga uspio obraniti te se zatvorio u sobu i pozvao policiju.
Policija je na mjestu zločina uhitila ženu koja je nakon pretrage doma i dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.
Napadnutom 30-godišnjaku medicinska je pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, gdje je utvrđeno da je zadobio površinske ozlijede glave, prijelom dvaju vratnih kralježaka i rezne rane, a ozlijede su okvalificirane kao teške.
