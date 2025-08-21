VIDEO / Snažan vjetar na istoku zemlje: Snimka je nevjerojatna

Snažno nevrijeme poharalo je Đakovo.
Iz Đakova dolaze snimke o jakom nevremenu.
Inače, za cijelu zemlju je upaljen meteoalarm koji označava opasno vrijeme. Najopasnije je danas u riječkoj regiji gdje je već od jutra grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima, piše Dnevnik.hr.
