NEVRIJEME

VIDEO / Snažan vjetar na istoku zemlje: Snimka je nevjerojatna

author
N1 Info
|
21. kol. 2025. 20:26
Ivica Galovic/PIXSELL

Snažno nevrijeme poharalo je Đakovo.

Iz Đakova dolaze snimke o jakom nevremenu. 

Inače, za cijelu zemlju je upaljen meteoalarm koji označava opasno vrijeme. Najopasnije je danas u riječkoj regiji gdje je već od jutra grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima, piše Dnevnik.hr.

Teme
Vjetar nevrijeme Đakovo

