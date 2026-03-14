Više od 50 gradova daje uskrsnice - neki povećali iznose, a neki cenzuse. Pogledajte koliko...
Uskrsnica i božićnica kolokvijalni su nazivi za jednokratne novčane naknade koje većina gradova i općina te neke županije isplaćuju umirovljenicama s malimm mirovinama i socijalno ugroženim građanima uoči dvaju najvećih kršćanskih blagdana.
Tri tjedna do Uskrsa, koji se ove godine svetkuje 5. travnja, od 128 gradova u Hrvatskoj 57 ih je već donijelo odluke o isplati uskrsnica. Velika većina tih gradova uskrsnice isplaćuje u novcu, a nekoliko ih daje u obliku bonova ili prigodnih paketa.
Neki gradovi poput Poreča i Umaga ne isplaćuju uskrsnice, već iz proračunskih sredstava namijenjenih za programe socijalne skrbi tijekom cijele godine daju nakande umirovljenicima s najnižim mirovinama.
U većini gradova isto kao lani
S obzirom na inflaciju i rast životnih troškova, neki od gradova koji su već donijeli odluke o isplatama podigli su iznose uskrsnica, dok su neki podigli cenzuse, odnosno gornje granice iznosa mirovina do kojih isplaćuju tu naknadu. Neki gradovi su podigli i cenzuse i iznose.
Zasad je najviše gradskih uprava - 21, koje ove godine isplaćuju uskrsnice u istim iznosima i s istim cenzusima kao i lani. To su Bakar, Crikvenica, Čabar, Čakovec, Donji Miholjac, Glina, Krk, Labin, Lipik, Petrinja, Pleternica, Požega, Rijeka, Samobor, Senj, Slatina, Valpovo, Vis, Zagreb, Zaprešić i Županja.
Umjesto novca poklon-paket
U 20 gradova odlučili su isplatiti iznose uskrsnica u istom iznosu kao i prošle godine, ali povećavši mirovinske cenzuse čime je proširen broj osoba koje će ih dobiti. To su: Biograd na Moru, Daruvar, Đakovo, Koprivnica, Kutjevo, Kutina, Lepoglava, Metković, Novi Marof, Osijek, Otok, Popovača, Rovinj, Sinj, Slavonski Brod, Sveta Nedjelja, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica i Vinkovci.
Deset je gradova bilo široke ruke podigavši i iznos uskrsnice i cenzus. To su: Beli Manastir, Grubišno Polje, Kastav, Kraljevica, Ludbreg, Makarska, Mursko Središće, Omiš, Pula i Virovitica.
Pritom Pula ove godine daje uskrsnicu u novcu, dok je lani davala u obliku bonova i u manjoj novčanoj vrijednosti nego sada. Mursko Središće i Senj uskrsnice daju u bonovima, a Grubišno Polje umjesto lanjske uskrsnice u novcu, ove godine svim umirovljenicima daruje paket u kojemu su šunka, šaran, sir i med.
Jedan grad daje prvi put, pet gradova daje svima
Četiri grada - Karlovac, Križevci, Oroslavje i Split - podigli su samo iznose uskrsnica zadržavši dosadašnje cenzuse i kriterije. Đurđevac je smanjio iznos uskrsnice s lanjskih 70 na ovogodišnjih 50 eura, a Vrbovec ove godine daje uskrsnicu nakon što godinama to nije činio.
Vrbovečki gradonačelnik Denis Kralj, član SDP-a, objasnio je nedavno kako su u Gradu odlučili uvesti uskrsnice za umirovljenike nakon lanjskih izbora ne želeći stvoriti dojam da na taj način "kupuju" birače.
U šest gradova - Crikvenici, Čakovcu, Grubišnom Polju, Krku, Puli i Zaprešiću nisu uvodili posebne kriterije, odnosno određivali mirovinske cenzuse za dodjelu uskrsnica, nego ih daju svim umirovljenicima. S tim da u Grubišnom Polju svima daju spomenute poklon-pakete, a u Krku ih isplaćuju svim osobama starijima od 75 godina.
Zasad najizdašniji Biograd na Moru i Sinj
Lani je najizdašnije uskrsnice davao Biograd na Moru. Umirovljenicima su isplaćivali od 50 do 150 eura, a gornji cenzus bio je 800 eura. Svi nezaposleni dobili su 135 eura, a djeca s teškoćama u razvoju čak 400 eura. Izdašne uskrsnice lani su dali i Opatija (od 170 do 240 eura), Novi Vinodolski (do 200 eura), Ploče (do 170 eura) i Sinj (do 150 eura), a najčešći iznos koji su lani davali gradovi bio je 50 eura.
Od gradova koji su do sada odlučili dati uskrsnice visinom njihova iznosa ističu se Biograd na Moru (iznosi do 150 eura te 135 eura nezaposlenima), Sinj (do 150 eura), Omiš (do 130 eura), Labin i Osijek (do 120 eura) te Bakar koji ima najviši cenzus - čak 1.200 eura, što znači da će uskrsnice dobiti svi s mirovinama do tog iznosa.
Uskrsnice u četiri najveća grada
Od četiri najveća grada, Zagreb daje 100 eura svim umirovljenicima s mirovinama do 350 eura, što je isti iznos po istim kriterijima kao i prošle godine. U Splitu su lanjski iznos uskrsnice od 60 eura ove godine povećali na 70 eura, s tim da ondje pravo na tu naknadu imaju umirovljenici koji inače primaju potporu u sklopu projekta Moj zlatni Split te svi socijalno ugroženi građani.
U Rijeci će uskrsnice biti isplaćene kao i prošle godine - 70 eura dobit će osobe starije od 65 godina bez osobnog prihoda i korisnici nacionalne naknade za starije osobe. U Osijeku su ove godine podigli cenzus s 500 na 520 eura a svi tamošnji umirovljenici s mirovinama do tog iznosa dobit će uskrsnice u iznosima od 60 do 120 eura, ovisno visini svojih mirovina.
I ove godine najčešći je iznos 50 eura
Ovo su iznosi uskrsnica u gradovima koji su do sada odlučili dati ih. U rasponu su od 20 do 150 eura, a najčešći iznos opet je 50 eura. Uz napomenu da Grubišno Polje daje poklon paket, a Rovinj i Slavonski Brod još nisu objavili iznose uskrsnica, već samo da su povećani cenzusi.
Sinj 80 - 150 eura
Biograd na Moru 50 - 150 eura
Oroslavje 25 - 150 eura
Omiš 60 - 130 eura
Labin, Osijek 60 - 120 eura
Kraljevica 50 - 120 eura
Velika Gorica 40 - 120 eura
Krk, Virovitica, Zagreb 100 eura
Čabar 60 - 100 eura
Šibenik 50 - 100 eura
Bakar 30 - 100 eura
Karlovac 70 - 90 eura
Samobor 45 - 85 eura
Kastav, Makarska, Pula 80 eura
Donji Miholjac, Đakovo 50 - 80 eura
Otok 40 - 80 eura
Sveta Nedelja 75 eura
Varaždin 60 - 75 eura
Crikvenica, Rijeka, Split, Županja 70 eura
Metković 50 - 70 eura
Beli Manastir 45 - 70 eura
Kutina, Ludbreg 60 eura
Mursko Središće 50 - 60 eura
Vinkovci 40 - 60 eura
Čakovec, Daruvar, Đurđevac, Koprivnica, Križevci, Kutjevo, Lepoglava, Petrinja, Pleternica, Popovača, Požega, Senj, Slatina, Valpovo, Vis 50 eura
Vrbovec 30 - 50 eura
Novi Marof, Zaprešić 40 eura
Lipik 20 - 40 eura
Glina 30 eura
