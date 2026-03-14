Više od 50 gradova daje uskrsnice - neki povećali iznose, a neki cenzuse. Pogledajte koliko...

Lani je najizdašnije uskrsnice davao Biograd na Moru. Umirovljenicima su isplaćivali od 50 do 150 eura, a gornji cenzus bio je 800 eura. Svi nezaposleni dobili su 135 eura, a djeca s teškoćama u razvoju čak 400 eura. Izdašne uskrsnice lani su dali i Opatija (od 170 do 240 eura), Novi Vinodolski (do 200 eura), Ploče (do 170 eura) i Sinj (do 150 eura), a najčešći iznos koji su lani davali gradovi bio je 50 eura.