Iznosi uskrsnica u privatnim firmama: Evo koliko će dobiti radnici INA-e, dm-a...

"Ulaganje u zadovoljstvo djelatnika naš je način da im pokažemo da cijenimo i prepoznajemo doprinos koji daju uspjehu dm-a. Stoga djelatnicima tijekom cijele godine osiguravamo brojne benefite, a u lipnju i prosincu svake godine ih nagrađujemo stimulacijom u visini prosječne mjesečne bruto plaće svakog pojedinog djelatnika", kaže Ana Fostač-Krilčić, prokuristica i voditeljica resora Ljudskih resursa te prodajne regije u dm-u.