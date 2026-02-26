Iznosi uskrsnica u privatnim firmama: Evo koliko će dobiti radnici INA-e, dm-a...

Do Uskrsa je ostalo još nešto više od mjesec dana, ali radnici se već nadaju nekakvoj nagradi.
Iz INA-e za net.hr kažu da će osigurati nagradu za svojih više od 8.000 radnika.
"INA svojim radnicima isplaćuje uskrsnicu u iznosu od 132,72 eura neto u naravi, putem INA beneFIT kartice. Isplatom uskrsnice obuhvaćeni su svi radnici u društvima INA Grupe u Hrvatskoj", poručili su.
dm nema uskrsnicu
A kakva je situacija u dm-u, najvećem lancu drogerija u Hrvatskoj? Iako ne daju uskrsnicu, njihovi radnici mogu očekivati jako dobre nagrade u narednim mjesecima.
"Ulaganje u zadovoljstvo djelatnika naš je način da im pokažemo da cijenimo i prepoznajemo doprinos koji daju uspjehu dm-a. Stoga djelatnicima tijekom cijele godine osiguravamo brojne benefite, a u lipnju i prosincu svake godine ih nagrađujemo stimulacijom u visini prosječne mjesečne bruto plaće svakog pojedinog djelatnika", kaže Ana Fostač-Krilčić, prokuristica i voditeljica resora Ljudskih resursa te prodajne regije u dm-u.
Konzum i Kaufland nagrađuju zaposlenike
Iz Konzuma kažu da će njihovih više od 10.000 zaposlenika dobit će po 120 eura uskrsnice.
Drugi veliki trgovački lanac u Hrvatskoj, Kaufland, za svojih nešto više od 3500 zaposlenika osigurat će uskrsnicu u iznosu od 100 eura.
