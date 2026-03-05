Hrvatski gradovi dijele uskrsnice umirovljenicima. Evo gdje mogu računati i na 120 eura

"Svjesni smo situacije koju je inflacija prouzročila najranjivijim skupinama naših sugrađana i zato kontinuirano radimo na povećanju cenzusa za ovakve jednokratne pomoći, ali i na uvođenju novih mjera kroz naš program Zlatni kišobran, kojima utječemo na podizanje kvalitete života naših sugrađana srednje i starije životne dobi", rekao je makarski gradonačelnik Zoran Paunović.