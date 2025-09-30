Oglas

BESPOVRATNA SREDSTVA

Vlada daje ZET-u više od 20 milijuna eura za punionicu električnih autobusa

N1 Info
30. ruj. 2025. 07:34
ZET, električni autobus
PIXSELL / Neva Zganec

Ministarstvo gospodarstva, ZET i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su ugovor kojim se dodjeljuje više od 21 milijun eura bespovratnih sredstava za izgradnju nove punionice električnih autobusa u Podsusedu.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 27,4 milijuna eura, a financira se kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Punionica će moći opslužiti 124 električna niskopodna autobusa, čime će se znatno ubrzati prelazak zagrebačkog javnog prijevoza na održive izvore energije.

Projekt obuhvaća i nabavu 70 novih električnih autobusa. Planirano je da će vozila biti isporučena, a punionica dovršena i potpuno modernizirana do lipnja 2026. Proces odabira prošao je sve potrebne faze, a odluka o financiranju donesena je 12. kolovoza 2025.

Ugovor su potpisali ministar gospodarstva Ante Šušnjar, predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović te Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ante Šušnjar
PIXSELL / Robert Anić

Ministar Šušnjar naglasio je da ovaj projekt ima veliku važnost i za Zagreb i za cijelu Hrvatsku jer pokazuje kako se strateške odluke i energetska politika Vlade pretvaraju u konkretne poteze i vidljive rezultate.

"Izgradnja 124 punjača za električne autobuse u Podsusedu bit će značajan doprinos tranziciji prema zelenom prometu i smanjenju emisija CO2", istaknuo je, prenosi Poslovni dnevnik.

Teme
ZET ante šušnjar električni autobusi punionica

