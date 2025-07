Vlada i sindikati bez dogovora, nastavak pregovora u rujnu

U ime sindikata javnih službi Stjepan Topolnjak rekao je kako Vladina ponuda visine materijalnih prava nije prihvatljiva, no nije želio govoriti o konkretnim iznosima. Dodao je da Vladina strana nije ponudila prijedlog visine osnovice, iako su sindikati to tražili. Vlada je ponudila povećanje naknade za topli obrok, no sindikatima je to i dalje neprihvatljivo s obzirom na iznos, rekao je napomenuvši kako će nastavak pregovora biti u rujnu nakon turističke sezone.