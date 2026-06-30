Ministarstvo zdravstva: Tvrdnje Kekin o uskraćivanju informacija nisu istinite

Kekin je na konferenciji za novinare ustvrdila da je aranžman Medikola u Rijeci sumnjiv od prvog dana, te da je Državna revizija 2009. i 2010. utvrdila da je Medikol ušao u prostor KBC-a bez javnog natječaja, kao i da od isteka prvog ugovora 2020. nedostaje suglasnost Ministarstva.