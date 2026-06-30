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naknada štete

Medikol podigao osam građanskih tužbi protiv Ivane Kekin

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30. lip. 2026. 11:43
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Konferencija za medije Ivane Kekin, saborske zastupnice Mozemo na kojoj je govorila o novostima u kampanji za ocuvanje javnog zdravstva "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!" Prikupljanje potpisa gradjana na standovima u Puli. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL

Građanskim tužbama Medikol je, čini se, želio izbjeći druge vrste sudskih postupaka koje su mu stajale na raspolaganju, a u kojima bi Ivanu Kekin štitio zastupnički imunitet

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Kako neslužbeno doznajeVečernji list, tvrtka Medikol ovih je dana podignula osam građanskih tužbi protiv Ivane Kekin. Riječ je o tužbama Medikolovih poliklinika i Ruđer Medikol ciklotrona protiv Ivane Kekin osobno, i to radi naknade štete.

Svaka tužba, navodno, iznosi 10.000 eura, dok se ukupni odštetni zahtjev penje na 80.000 eura. Tužbe se, prema neslužbenim informacijama, temelje na tvrdnjama o iznošenju lažnih informacija i nanošenju štete ugledu tvrtke.

Građanskim tužbama Medikol je, čini se, želio izbjeći druge vrste sudskih postupaka koje su mu stajale na raspolaganju, a u kojima bi Ivanu Kekin štitio zastupnički imunitet.

Podsjetimo, Ivana Kekin u kampanji protiv Medikola posljednjih mjeseci tvrdi da se, kada HZZO plaća privatniku pregled za bolesnog čovjeka, radi o prelijevanju javnog novca za zdravstvo u privatne džepove.

Teme
ivana kekin javno zdravstvo medikol medikol tužbe naknada štete šteta ugledu

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