Kekin: Nije prvi puta da Medikol tužbama pokušava ušutkati one koji traže odgovore

Pozvala je zastupnike da dobro razmisle kako će u petak glasati. "Malo je većeg javnog interesa od javnog zdravstva. Ako će glasati protiv, reći će da žele da se stvar nastavi skrivati, da se ovakav model nastavi i poručit će građanima da ćemo Medikolu plaćati milijune iz godinu u godinu dok je god HDZ na vlasti", poručila je.