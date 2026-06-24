utvrđene nepravilnosti
Voditelj podružnice Zagrebačkog holdinga podnio ostavku zbog zlouporabe službene kartice
Voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad, Filip Jurišić dao je otkaz nakon što je kontrolom utvrđena nepravilnost pri korištenju službene kartice, priopćili su u srijedu iz Zagrebačkog holdinga, objavivši pritom i odluku da će do javnog natječaja podružnicu voditi član Uprave Miljenko Hrman.
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Kako navode u priopćenju, dosadašnji voditelj podružnice, Zagrebački digitalni grad, Filip Jurišić podnio je otkaz ugovora o radu nakon što je u kontroli utvrđena nepravilnost u korištenju službene kartice.
"Zagrebački holding je nadležnim tijelima proslijedio informacije o sumnji da je Jurišić prije mjesec dana korištenjem službene kartice u privatne svrhe oštetio Zagrebački holding za 936 eura", stoji u priopćenju.
Ulogu voditelja podružnice Zagrebački digitalni grad, do izbora nove osobe, privremeno će obavljati član Uprave Miljenko Hrman, a "javni natječaj za izbor voditelja Zagrebačkog digitalnog grada bit će raspisan u narednim danima", navode iz Holdinga.
Podružnica Zagrebački digitalni grad, na čijem je čelu Jurišić bio od 2022. godine, osnovana je 2006. radi ostvarivanja cjelovitog sustava upravljanja, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture za potrebe komunikacijsko-informatičkih sustava i usluga.
Djelokrug poslovanja Zagrebačkog digitalnog grada obuhvaća područje elektroničke komunikacijske infrastrukture, tj. izgradnju i najam DTK sustava na području Grada Zagreba, koordinaciju izgradnje infrastrukture i najma prostora u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. za potrebe operatora javnih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži, te izgradnju i najam svjetlovodne mreže u novim naseljima u kojima se kao investitor pojavljuje Grad Zagreb i/ili Zagrebački holding ili privatni investitor, stoji na stranicama podružnice.
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