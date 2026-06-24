Voditelj podružnice Zagrebačkog holdinga podnio ostavku zbog zlouporabe službene kartice

Djelokrug poslovanja Zagrebačkog digitalnog grada obuhvaća područje elektroničke komunikacijske infrastrukture, tj. izgradnju i najam DTK sustava na području Grada Zagreba, koordinaciju izgradnje infrastrukture i najma prostora u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. za potrebe operatora javnih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži, te izgradnju i najam svjetlovodne mreže u novim naseljima u kojima se kao investitor pojavljuje Grad Zagreb i/ili Zagrebački holding ili privatni investitor, stoji na stranicama podružnice.