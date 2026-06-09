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ODLAZI U PRIVATNI SEKTOR

Damir Novinić napustio Upravu Zagrebačkog Holdinga, raspisuje se natječaj za nasljednika

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Hina
|
09. lip. 2026. 16:18
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Borna Filic/PIXSELL

Skupština Zagrebačkog holdinga u utorak je prihvatila zahtjev za sporazumnim raskidom radnog odnosa koji je radi odlaska na novo radno mjesto u privatnom sektoru podnio član Uprave Zagrebačkog holdinga Damir Novinić, priopćio je Holding i najavio javni natječaj za člana Uprave.

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Novinić je dužnost člana Uprave preuzeo 1. kolovoza 2023. godine od kada je u Zagrebačkom holdingu bio zadužen za operativno poslovanje i digitalizaciju, a sporazumni raskid ugovora stupa na snagu 30. lipnja. 

"Tijekom svog mandata, Novinić je uspješno rukovodio procesima podizanja operativne učinkovitosti, digitalizacije sustava praćenja izvršenja operativnih zadataka i evidencije pružanja javne komunalne usluge, kao i procesima digitalizacije poslovanja kroz uvođenje SAP sustava.

Tomaševićeva zahvala

Zahvaljujemo mu se na uloženom radu te mu želimo uspjeh u nastavku karijere”, istaknuo je predsjednik Skupštine Zagrebačkog holdinga i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Istovremeno, Skupština društva donijela je odluku o raspisivanju javnog natječaja za člana/icu Uprave, koji će biti objavljen na internetskim stranicama Zagrebačkog holdinga u idućim danima, stoji u priopćenju.

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Teme
damir novinić grad zagreb tomislav tomašević zagrebački holding

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