NASTAVAK NAPETOSTI

Vođa Kohorte zadržan na ulasku u Srbiju, evo za što ga optužuju

N1 Info
30. ožu. 2026. 10:51
Davor Javorovic / Pixsell / ILUSTRACIJA

Predsjedniku navijačke skupine Kohorta Osijek, Franu Juriću, jučer je zabranjen ulazak u Srbiju nakon što je s dvojicom prijatelja pokušao prijeći granicu na prijelazu Bezdan.

Nakon što su ih na graničnom prijelazu Bezdan zadržali tri sata, vraćeni su u Hrvatsku bez puno objašnjenja, piše SiB.hr.

Mediji u Srbiji bliski vladaućoj stranci objavili su ubrzo tekstove kako je "ustašama zapriječen ulazak" zbog straha od utjecaja na izbore koji su se u dijelu Srbije održali jučer. Dodali su i kako je već ranije boravio u Srbiji na Vidovdan, kad su se tamo održavali masovni prosvjedi protiv vlasti.

Objavljen je i podatak kako su u Srbiji za svoje djelovanje dobivali dnevnicu od 50 do 70 eura kako bi sudjelovali u izazivanju incidenata.

Oglasio se i Jurić, koji je odlučno demantirao bilo kakvu povezanost s događanjima u susjednoj zemlji.

"Navijačka skupina Kohorta Osijek, kao ni ja osobno, nismo i nikad nećemo sudjelovati u bilo kakvim dešavanjima u susjednoj zemlji. Moj put u Srbiju bio je isključivo privatne prirode i ni na koji način nije povezan s političkim događanjima", rekao je za SiB Jurić.

Dodao je da je ostale insinuacije i konstrukcije medija potpuno bespredmetno dalje komentirati s obzirom da iste nemaju nikakve dodirne točke s stvarnošću.

