Vozio s više od tri promila pa udario u motocikl: Evo koliku je kaznu dobio

N1 Info
16. ruj. 2025. 15:25
motor, motocikl, motorist
Pixabay/Ilustracija

Vozaču koji je ugrožavao promet, vozeći pod utjecajem alkohola, prijeti novčana kazna od 1970 eura i kazna zatvora u trajanju od 60 dana

Imao više od tri promila alkohola

Porečka policija je u ponedjeljak oko 14.05 sati zaprimila dojavu kako je na četverokrakom raskrižju u Ulici Mate Vlašića došlo do prometne nesreće u kojoj je lakše ozlijeđen vozač motocikla.

Nesreća se dogodila kada je 51-godišnjak pod utjecajem alkohola od 3.05 promila upravljao automobilom, pulske registracijske oznake te je prilikom skretanja u lijevo oduzeo prednost i udario u motocikl, pulske registracijske oznake, kojim je upravljao 52-godišnjak.

U nesreći je vozač motocikla lakše ozlijeđen.


Koliku je kaznu dobio?

Policijski službenici uhitili su vozača automobila jer je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja te se protiv njega pokreće prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Zbog vožnje pod utjecajem alkohola i izazivanja prometne nesreće prijeti mu novčana kazna od 1.970 eura i kazna zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

3 promila nesreća pula

