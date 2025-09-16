Vozaču koji je ugrožavao promet, vozeći pod utjecajem alkohola, prijeti novčana kazna od 1970 eura i kazna zatvora u trajanju od 60 dana
Imao više od tri promila alkohola
Porečka policija je u ponedjeljak oko 14.05 sati zaprimila dojavu kako je na četverokrakom raskrižju u Ulici Mate Vlašića došlo do prometne nesreće u kojoj je lakše ozlijeđen vozač motocikla.
Nesreća se dogodila kada je 51-godišnjak pod utjecajem alkohola od 3.05 promila upravljao automobilom, pulske registracijske oznake te je prilikom skretanja u lijevo oduzeo prednost i udario u motocikl, pulske registracijske oznake, kojim je upravljao 52-godišnjak.
U nesreći je vozač motocikla lakše ozlijeđen.
Koliku je kaznu dobio?
Policijski službenici uhitili su vozača automobila jer je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja te se protiv njega pokreće prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Zbog vožnje pod utjecajem alkohola i izazivanja prometne nesreće prijeti mu novčana kazna od 1.970 eura i kazna zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.
