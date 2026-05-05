"Ja sam u brojnim prilikama govorila o brojnim nepravilnostima, recimo u Hrvatskom teniskom savezu, mi smo i u prošlom mandatu ukazivali da nepravilnosti ima. Jako smo dobro surađivali s nadležnima. Radilo se na tome, ali očigledno je ipak to uzelo maha. Neki ljudi su sebi dali za pravo da su nedodirljivi; da imaju moć, ali da nemaju nikakvu odgovornost. Došlo je vrijeme da se tome kaže dosta. Mene osobno jako veseli što USKOK i DORH rade svoj posao, izvidi su u brojnim savezima, došlo je vrijeme da se te udruge očiste od ljudi kojima tamo nije mjesto.