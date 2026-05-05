Vučemilović o korupciji u sportu: Iznosi koji se spominju su naprosto nestvarni
Gošća naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bila je nezavisna zastupnica i predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport, Vesna Vučemilović.
"Na redovnoj sjednici smo jednoglasno donijeli zaključak da se održi tematska sjednica. I u prošlom sazivu imali smo tematsku sjednicu posvećenu radu nacionalnih sportskih saveza", kazala je Vesna Vučemilović, najavivši novu sjednicu uslijed afere u Hrvatskom skijaškom savezu.
"Ovi iznosi su naprosto nestvarni"
"Već tada se moglo vidjeti da postoje brojne nepravilnosti, ali nitko nije mogao ni slutiti da su razmjeri toliki. Ovi iznosi koji se sada spominju su naprosto nestvarni: preko 30 milijuna eura samo u jednom savezu, to je cifra od koje se svakome zavrti u glavi", dodala je.
Kaže kako na sjednici očekuje predstavnike ne samo iz Hrvatskog olimpijskog saveza, već iz svih čelnih sportskih organizacija.
"Nestvarno je da se netko uopće usudio tako besramno koristiti sredstva namijenjena sportašima. Tematska sjednica najvjerojatnije će se održati krajem petog mjeseca, pričekat ćemo još sve dokumente koje smo zatražili od nadležnih. Na sjednici očekujemo predstavnike ne samo HOO-a, poslat ćemo pozive svim krovnim sportskim organizacijama, njih pet. Uvijek su se odazivali, ne vidim razloga da tako ne bude i ovaj put."
"Sabor nije istražno tijelo"
Kaže da ne postoje razlozi da se čelni ljudi hrvatskog sporta ne odazovu pozivu, budući da nije riječ o istrazi.
"Nitko tu nikoga ne proziva, Sabor nije istražno tijelo, tematska sjednica nije istražno povjerenstvo. Cilj je vidjeti kako se tako nešto moglo dogoditi i koje su kontrole izostale. Ako vidimo da ima nepravilnosti i u drugim savezima znači da u sustavu nešto ne valja, sustav se mora promijeniti. Novac mora doći do onih kojima je namijenjen, a to su sportaši i hrvatski sport", kaže Vučemilović,
"Nema razloga da se čelni ljudi iz HOO-a ne odazovu. Cilj nam je napraviti sustav u kojem se ovakve stvari više neće događati, imati transparentnost s obje strane, ne samo na strani toga kako sredstva dolaze nego i kako se raspodjeljuju. Jesu li ta pravila striktno propisana ili je onako po nahođenju? Postoje brojni načini kako da se zakinu mladi, talentirani sportaši."
Dodaje kako Hrvatska ostvaruje sjajne rezultate u sportu, ali kako se oni neće održati ako se nešto ne poduzme oko korupcije u sportskim organizacijama.
"Mi imamo sjajne rezultate, sportaši su naši promotori u svijetu, ako želimo zadržati tu razinu, moramo ovakve ljude - koji koriste državni novac za svoju osobnu korist - maknuti iz sporta, takvim ljudima nije mjesto ni u seoskom nogometnom klubu, kamoli u nacionalnom sportskom savezu."
Vučemilović dodaje kako se na nepravilnosti ukazivalo već neko vrijeme, ali i kako je veseli to što "DORH i USKOK" rade svoj posao.
"Ja sam u brojnim prilikama govorila o brojnim nepravilnostima, recimo u Hrvatskom teniskom savezu, mi smo i u prošlom mandatu ukazivali da nepravilnosti ima. Jako smo dobro surađivali s nadležnima. Radilo se na tome, ali očigledno je ipak to uzelo maha. Neki ljudi su sebi dali za pravo da su nedodirljivi; da imaju moć, ali da nemaju nikakvu odgovornost. Došlo je vrijeme da se tome kaže dosta. Mene osobno jako veseli što USKOK i DORH rade svoj posao, izvidi su u brojnim savezima, došlo je vrijeme da se te udruge očiste od ljudi kojima tamo nije mjesto.
Pa ipak, upozorava da bi problem mogao biti širi od samo sportskih udruga
"Mislim da bi i malo šire, u drugim udrugama, DORH i USKOK imali što raditi. Sportske udruge su najbrojnije, ali imamo i drugih, poput udruga civilnog društva. Ako smo pod povećalo stavili sportske udruge, hajdemo očistiti sve udruge od ljudi koji koriste svoje pozicije za osobno bogaćenje", kaže Vesna Vučemilović.
