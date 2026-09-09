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kod čvora Donja Zdenčina

Sudar na A1: Stvorila se kolona u smjeru Zagreba

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N1 Info
|
09. ruj. 2026. 13:01
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jaska
HAK/Screenshot

Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća zbog koje su nastale teškoće u odvijanju prometa.

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Sudar se dogodio kod čvora Donja Zdenčina na kolniku u smjeru Zagreba.

"Nakon završetka očevida prometne nesreće na čvoru Donja Zdenčina, vozi se u koloni u pokretu po dva prometna traka između čvorova Karlovac i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba.

Oko 12:30 sati kolona je bila duga 12 km.

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Teme
a1 prometna nesreća

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