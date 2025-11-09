Vukovarski SDP: Pavličekov zahtjev je "u najmanju ruku, neprimjeren"

Smatramo da zahtjev gradonačelnika Pavličeka, nije molba, nego „vršenja pritiska“ na ljude i naše sugrađane druge nacionalnosti i umanjivanje njihovih sloboda na iskazivanje kulturnog identiteta. „Imamo slobodnu Hrvatsku, zasnovanu na antifašizmu i na Domovinskom ratu i trebamo je braniti od huligana i aveta iz prošlosti. Zbog toga povlačenje pred fašističkom ideologijom, siledžijama i nasilnicima što ovaj zahtjev gradonačelnika Pavličeka jest, GO SDP-a Vukovar mu se odlučno protivi“, napisao je Raguž.