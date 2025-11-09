Oglas

Kruno Raguž

Vukovarski SDP: Pavličekov zahtjev je "u najmanju ruku, neprimjeren"

author
Hina
|
09. stu. 2025. 16:23
Kruno Raguž
Davor Javorovic/PIXSELL

Gradski odbor SDP-a Vukovar ocijenio je u nedjelju „u najmanju ruku, neprimjerenim“ zahtjev vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka da se izložba fotografija "Srpkinja, heroina velikog rata", koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga, odgodi izvan studenoga.

Oglas

Taj je zahtjev „u najmanju ruku neprimjeren i  podsjeća na totalitarno vrijeme u bivšoj državi i zapravo je oblik zastrašivanja manjinske zajednice slijedom recentnih političkih zbivanja, kao i korištenje Domovinskog rata i tragedije grada u tu svrhu“, priopćio je predsjednik GO SDP-a Vukovar Kruno Raguž.

 Smatra kako "u demokratskom i emancipiranom, a posebice društvu pravde, pijetet prema žrtvi Vukovara i njegovoj tragediji ne smije biti razlogom umanjivanja prava nekog druga naroda ili manjine i političkog pritiska".

 Smatramo da zahtjev gradonačelnika Pavličeka, nije molba, nego „vršenja pritiska“ na ljude i naše sugrađane druge nacionalnosti i umanjivanje njihovih sloboda na iskazivanje kulturnog identiteta. „Imamo slobodnu Hrvatsku, zasnovanu na antifašizmu i na Domovinskom ratu i trebamo je braniti od huligana i aveta iz prošlosti. Zbog toga povlačenje pred fašističkom ideologijom, siledžijama i nasilnicima što ovaj zahtjev gradonačelnika Pavličeka jest, GO SDP-a Vukovar mu se odlučno protivi“, napisao je Raguž.

Vukovarski gradonačelnik Pavliček zatražio je od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja", Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da "izvan studenoga" odgode izložbu koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga.

Dodao je kako svaka nacionalna manjina ima pravo njegovati svoju kulturu i običaje, ali da organizatori moraju biti svjesni kako je studeni mjesec najvećeg stradanja hrvatskog naroda, posebno u Vukovaru.

Teme
kruno raguž marijan pavliček sdp vukovar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ