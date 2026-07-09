HDZ-ov Herman: Nikad više Thompsonovih koncerata u Zagrebu nego pod Tomaševićem

"Ako aludirate na zabranu, ja koliko znam zakonski nigdje u zakonu nema da je gospodin Thompson ili bilo tko drugi zabranjen u Republici Hrvatskoj. To što je Grad Zagreb donio da na javnim površinama ne da gospodinu Thompsonu nastupe ili u dvoranama u vlasništvu Grada Zagreb ili ustanovama, to je na nivou Grada Zagreba. To nema veze sa Studentskim centrom. Studentski centar u Zagrebu je 100 posto vlasnik prostora u Savskoj 25 kao i na 'Stjepanu Radiću', najvećem naselju gdje imamo one Radićeve dane. Ne vidim tu ništa sporno, a Grad Zagreb nije naš osnivač niti ima ikakva upravljačka prava nad Studentskim centrom u Zagrebu", poručio je ravnatelj SC-a u Zagrebu i gradski zastupnik HDZ-a Mario Župan.