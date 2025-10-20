Za dvojcem iz Brazila raspisana tjeralica: Organizirali prostituciju u Dubrovniku

Dvoje državljana Brazila kazneno je prijavljeno zbog organiziranja prostitucije prošlog ljeta u Dubrovniku, a budući da su nedostupni policiji za njima je raspisana tjeralica, objavila je u ponedjeljak Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.
Policija je u srpnju prošle godine u apartmanu u Dubrovniku zatekla dvije Brazilke koje su se bavile prostitucijom i potom ih protjerala iz Hrvatske uz dvogodišnju zabranu ulaska i boravka te uz prekršajnu kaznu, sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Potom je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da su organizatori prostitucije 44-godišnjak i 35-godišnjakinja, oboje državljani Brazila.
Oni su mjesec dana ranije vrbovali ženske osobe za bavljenje prostitucijom, potom na specijaliziranim internetskim stranicama oglasili njihove usluge te u konačnici dogovarali pružanje seksualnih usluga s klijentima na području Dubrovnika u nekoliko različitih apartmana. Stečenu protupravnu imovinsku korist su međusobno dijelili prema dogovoru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
