U dubrovačkim apartmanima

Za dvojcem iz Brazila raspisana tjeralica: Organizirali prostituciju u Dubrovniku

Hina
20. lis. 2025. 15:41
policija, policajac
Ilustracija/PU krapinsko-zagorska

Dvoje državljana Brazila kazneno je prijavljeno zbog organiziranja prostitucije prošlog ljeta u Dubrovniku, a budući da su nedostupni policiji za njima je raspisana tjeralica, objavila je u ponedjeljak Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Policija je u srpnju prošle godine u apartmanu u Dubrovniku zatekla dvije Brazilke koje su se bavile prostitucijom i potom ih protjerala iz Hrvatske uz dvogodišnju zabranu ulaska i boravka te uz prekršajnu kaznu, sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Potom je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da su organizatori prostitucije 44-godišnjak i 35-godišnjakinja, oboje državljani Brazila.

Oni su mjesec dana ranije vrbovali ženske osobe za bavljenje prostitucijom, potom na specijaliziranim internetskim stranicama oglasili njihove usluge te u konačnici dogovarali pružanje seksualnih usluga s klijentima na području Dubrovnika u nekoliko različitih apartmana. Stečenu protupravnu imovinsku korist su međusobno dijelili prema dogovoru.

Teme
dubrovnik kriminal policija prostitucija

