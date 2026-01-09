Za svako dijete s teškoćama u razvoju jednokratno 650 eura

Za svako dijete s teškoćama u razvoju Grad Gospić će roditeljima, odnosno skrbnicima takve djece, u ovoj godini isplatiti jednokratnu potporu od 650 eura, a za svako novorođeno dijete Grad će roditeljima isplatiti 500 eura.
Iznosi tih naknada nisu se mijenjali u odnosu na prošlu godinu, a Gospić roditeljima za rođenje djeteta daje potporu od 500 eura, neovisno radi li se o prvom ili svakom slijedećem djetetu.
Osobe s teškim bolestima, tj. one koje boluju od malignih bolesti, teških kroničnih bolesti srca, teških respiratornih bolesti i sl. od grada će dobiti jednokratnu naknadu od 300 eura.
Odluka o iznosu jednokratnih naknada, koju je donio gradonačelnik Darko Milinović, na snagu je stupila s početkom 2026. godine, objavio je u petak Grad Gospić na svojoj mrežnoj stranici.
