Oglas

Gospić

Za svako dijete s teškoćama u razvoju jednokratno 650 eura

author
Hina
|
09. sij. 2026. 12:31
Odrzan prosvijed u Gospicu radi odlaganja opasnog otpada Photo: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Za svako dijete s teškoćama u razvoju Grad Gospić će roditeljima, odnosno skrbnicima takve djece, u ovoj godini isplatiti jednokratnu potporu od 650 eura, a za svako novorođeno dijete Grad će roditeljima isplatiti 500 eura.

Oglas

Iznosi tih naknada nisu se mijenjali u odnosu na prošlu godinu, a Gospić roditeljima za rođenje djeteta daje potporu od 500 eura, neovisno radi li se o prvom ili svakom slijedećem djetetu. 

Osobe s teškim bolestima, tj. one koje boluju od malignih bolesti, teških kroničnih bolesti srca, teških respiratornih bolesti i sl.  od grada će dobiti jednokratnu naknadu od 300 eura.

Odluka o iznosu jednokratnih naknada, koju je donio gradonačelnik Darko Milinović, na snagu je stupila s početkom 2026. godine, objavio je u petak Grad Gospić na svojoj mrežnoj stranici.

Teme
Gospić Jednokratne naknade Pomoć za oboljele Potpore za novorođenčad Socijalne mjere

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ