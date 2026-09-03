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skoro 49 milijuna eura

Za upravljanje Jakuševcem stigla samo jedna ponuda

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Hina
|
03. ruj. 2026. 14:10
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Radovi na sanaciji odlagalista otpada Jakusevec. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Grad Zagreb zaprimio je danas samo jednu ponudu za građenje, održavanje i upravljanje podsustavima odlagališta otpada Jakuševec, a dostavila ju je zajednica ponuditelja predvođena tvrtkom HIS iz Donje Višnjice, s cijenom od 48,97 milijuna eura bez PDV-a.

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Otvaranje ponuda za posao procijenjen na 50 milijuna eura održano je u četvrtak ujutro u Gradskom uredu za financije i javnu nabavu, pokazuje zapisnik s otvaranja objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Uz HIS kao nositelja, u zajednici ponuditelja su i EKO-FLOR PLUS iz Oroslavja, C.I.A.K. iz Zagreba te zagrebačka Tigra.

S uključenim PDV-om ponuđena cijena iznosi 61,22 milijuna eura. Riječ je o otvorenom postupku javne nabave koji se provodi kao okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 48 mjeseci, a korisnik nabave je Zagrebački holding.

Uz ponudu su dostavljene tri bankarske garancije za ozbiljnost ponude u ukupnom iznosu od milijun eura, koje su izdale Privredna banka Zagreb, Kent banka i Zagrebačka banka.

Poziv na nadmetanje objavljen je krajem srpnja, a dokumentacija je tijekom kolovoza dvaput mijenjana, među ostalim objavom izmijenjenog troškovnika. Rok za žalbu na postupak otvaranja ponuda iznosi deset dana.

Teme
javna nabava okvirni sporazum otvaranje ponuda ponuditelji zagrebački holding

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