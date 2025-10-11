Zaboravdan Hrvatskog sabora

Od obilježavanja Dana Hrvatskog sabora nitko i ne očekuje više od pukog protokola i reprize lanjske svečanosti. No i takav, javnosti beskrajno dosadan i nezanimljiv čin, neusporediv s, primjerice, afektirajućim Aktualnim prijepodnevima, naprosto je važan za održavanje parlamentarnog mehanizma nauljenim i za dignitet tog visokog doma koji inače gromko zazivaju svi koji u srijedu nisu bili u Saboru. A nisu bili jer nisu ni morali biti. Nije bilo svečane sjednice ni domjenka ni otvorenih vrata za građane kao prije dvije godine. Nije bilo ičeg svečanog. Sabor na privremenoj adresi na taj svoj dan bio je pust i nevažan.