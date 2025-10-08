Nekad nam je bio slobodan dan: Znate li što danas obilježavamo?

Neki se još sa sjetom sjećaju 8. listopada kao neradnog dana i prilike za produženi vikend ili kraći godišnji odmor.
Oglas
Do prije nekoliko godina 8. listopada obilježavao se kao Dan neovisnosti, bio je državni blagdan i neradni dan. Bilo je to do stupanja na snagu novoga Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj 1. siječnja 2020. godine.
Dan državnosti ponovno je postao 30. svibnja i proglašen je državnim praznikom i neradnim danom. Dan neovisnosti sada se obilježava 25. lipnja, dok je 8. listopada postao Dan Hrvatskog sabora u sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. jednoglasno donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Hrvatske s bivšom državom SFRJ.
Sabor je pritom utvrdio da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje SFRJ, te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja više, kao takva, ne postoji.
Sabor je tu odluku donio nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij na hrvatsku Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti koju je Sabor donio 25. lipnja 1991. godine. Naime, stupanje na snagu ove Odluke odgođeno je tada za tri mjeseca na osnovi Brijunske deklaracije od 7. srpnja, odnosno na zahtjev Europske zajednice kako bi se jugoslavenska kriza pokušala riješiti mirnim putem. Istoga dana kada je istekao moratorij na hrvatsku Odluku o samostalnosti, zrakoplovi JNA bombardirali su povijesnu jezgru Zagreba i Banske dvore u kojima je bilo smješteno tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom, piše Dnevnik.hr.
Zbog tih okolnosti te mogućih novih zračnih napada na Zagreb, povijesna je sjednica svih triju saborskih vijeća održana 8. listopada 1991. godine u Šubićevoj ulici 29 u Zagrebu. U zgradu Ine Sabor se kratko vratio nakon što je potres oštetio njegovu zgradu na Trgu svetog Marka, a dok traje obnova stare zgrade Sabor boravi u dijelu prostorija Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman".
Do 2019. godine Dan Hrvatskog sabora je bio 30. svibnja - spomendan i radni dan, dok se Dan državnosti slavio 25. lipnja te je bio državni blagdan i neradni dan. No, novim Zakonom promijenjen je kalendar blagdana što je rezultiralo i novim rasporedom neradnih dana, a i nastavkom zbunjenosti među građanima što se kada i zašto slavi, između ostalog, upravo i zbog promjena pojedinih datuma nerijetko iz političkih razloga.
Prema novom kalendaru, Dan državnosti ponovno je postao 30. svibnja i proglašen je državnim praznikom i neradnim danom. Dan neovisnosti sada se obilježava 25. lipnja, dok je 8. listopada postao Dan Hrvatskog sabora. Oba dana su sada spomendani i više nisu neradni, a to je mnogima bolna točka.
Naime, 22. lipnja, kada se obilježava Dan antifašističke borbe, često se mogao spojiti s 25. lipnja i tako postati produženi vikend ili kratak godišnji odmor, a za to je moglo biti prilike i ovih dana da je ostao stari kalendar s obzirom na to da 8. listopada ove godine pada na srijedu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas