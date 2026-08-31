Markotić otkrila kako se virus zapadnog Nila širi i kako je stigao na područje Hrvatske

"U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Prava epidemijska godina, ali ni ona nije bila s prevelikim brojem slučajeva, bila je 2018., kad je bilo i četiri umrlih. Trenutačno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma, i za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za, na neki način, preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje", kazala je.