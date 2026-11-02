Vodoopskrba u gubitku
Grad Zagreb poništio natječaj vrijedan 40 milijuna eura: Nema novca, ali ni potrebne mreže
Grad Zagreb poništio je natječaj od 40 milijuna eura kojim su se trebali nabaviti uređaji za daljinsko očitavanje vodomjera.
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Kako se navodi u odluci objavljenoj u ponedjeljak u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Vodoopskrba i odvodnja u znatnom je gubitku, a nakon što je u rujnu smanjila plan investicija, za nove joj je ove godine ostalo oko 17 milijuna eura. Tvrtka se planira dugoročno zadužiti, ali samo za gradnju vodno-komunalne infrastrukture, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.
Grad je natječaj proveo u ime tvrtke, a novac za vodomjere bio je osiguran za 2025. U srpnju te godine od četiri ponude odabrana je ponuda zagrebačke tvrtke IKOM, a ponuda A1 Hrvatske odbijena. A1 Hrvatska žalila se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), koja je o žalbi odlučila tek u ožujku ove godine. Komisija je poništila odluku o odabiru jer Grad nije dokazao da je uzorke opreme svih ponuditelja testirao pod jednakim uvjetima, a Gradu je naložila i da A1 Hrvatskoj plati 66.360 eura troškova žalbenog postupka.
IKOM je to rješenje osporio tužbom, ali ju je Visoki upravni sud u rujnu pravomoćno odbio. Mjesec dana kasnije Grad je poništio cijeli postupak.
Osim novca, nema ni mreže preko koje bi uređaji slali očitanja. Podaci s vodomjera trebali su se bežično prenositi u sustav tvrtke preko LoRaWAN mreže, a ta mreža nije uspostavljena.
Ugovor je trebao trajati četiri godine i procijenjen je na 40 milijuna eura bez PDV-a. Daljinskim očitanjem tvrtka je htjela riješiti problem neredovitog očitavanja vodomjera, prema kojem se potrošačima obračunava potrošnja i izdaju računi.
Ponuditelji se na odluku mogu žaliti DKOM-u u roku od deset dana od njezina primitka.
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