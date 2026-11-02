Grad je natječaj proveo u ime tvrtke, a novac za vodomjere bio je osiguran za 2025. U srpnju te godine od četiri ponude odabrana je ponuda zagrebačke tvrtke IKOM, a ponuda A1 Hrvatske odbijena. A1 Hrvatska žalila se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), koja je o žalbi odlučila tek u ožujku ove godine. Komisija je poništila odluku o odabiru jer Grad nije dokazao da je uzorke opreme svih ponuditelja testirao pod jednakim uvjetima, a Gradu je naložila i da A1 Hrvatskoj plati 66.360 eura troškova žalbenog postupka.