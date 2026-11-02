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Stadion koji je razljutio navijače Dinama: Talijanski arhitekti stižu u Zagreb objasniti projekt novog Maksimira
Talijanski arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi, autori pobjedničkog projekta novog stadiona Maksimir, u utorak će u Zagrebu predstaviti svoje idejno rješenje koje je posljednjih tjedana izazvalo brojne kritike navijača Dinama i dijela javnosti.
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Predavanje će održati 3. studenoga u 17:30 u dvorani 81 Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Arhitekti dolaze iz milanskog studija VG13 Architects, čiji je projekt krajem rujna odabran kao pobjednički na međunarodnom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice.
U sklopu stručnog programa Veridis Quo i Mies u Zagrebu, Fantini i Rossi tijekom polusatnog izlaganja predstavit će svoje rješenje, nakon čega je predviđeno još 30 minuta za pitanja studenata, profesora, arhitekata i novinara, prenosi Index.
Bit će to prilika da pojasne arhitektonsku koncepciju i odgovore na dio kritika koje su se pojavile nakon objave pobjedničkog rada. Nakon njihova predavanja program će se, poslije kratke stanke, nastaviti izlaganjima arhitekata iz španjolskog i francuskog ureda onze04 te latvijskog studija Sampling.
Četiri odvojene tribine izazvale nezadovoljstvo
Na natječaj su pristigla 88 rada iz više od 20 zemalja, a pobjedu je odnio talijanski VG13 Architects. Prema odabranom rješenju, novi Maksimir trebao bi imati oko 35.000 mjesta.
Najviše polemika izazvao je izgled stadiona s četiri odvojene tribine i otvorenim kutovima. Dio navijača i arhitektonske struke smatra da takvo rješenje ne osigurava dovoljno povezanosti tribina te da gledatelje ostavlja izloženima vremenskim uvjetima.
Protiv projekta su se izjasnili i Bad Blue Boysi. Nezadovoljstvo nije skrivao ni predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji je sudjelovao u radu ocjenjivačkog suda. Iako je u početku branio odabrano rješenje, poslije je priznao da velika većina navijača takav stadion ne smatra dobrim za Dinamo.
Kritike su stigle i iz državnog vrha. Premijer Andrej Plenković javno je izrazio nezadovoljstvo te otvorio mogućnost poništenja natječaja i raspisivanja novog.
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