Andro Pavuna
Zagrebačka vlast najavila i mega-rotor oko Trešnjevačkog placa: "Ubrzalo bi promet"
Osim postavljanja gumenih fizičkih barijera kako bi se osigurala prohodnost žutih traka, gradski pročelnik za promet Andro Pavuna, najavio je i nove mjere kako bi se poboljšala protočnost javnog gradskog prijevoza.
Oglas
Na Savskoj cesti postavljene su gumene fizičke barijere duž žutih prometnih trakova, no to je samo početak, rekao je za HRT pročelnik za promet te najavio uvođenje i niza drugih mjera za poboljšanje protočnosti javnog prijevoza.
Poseban je naglasak stavio na ideju o mega rotoru oko trešnjevačke tržnice.
"Tim bi se mega rotorom regulacija u potpunosti izmijenila kako bismo izbjegli onu mogućnost gdje su pješaci koji prelaze preko Vukovarske na križanju s Ozaljskom usporavali tramvaje, znači auti koji su skretali desno su propuštali pješake koji su prelazili Vukovarsku i time bi napravili ogromnu kolonu po Ozaljskoj. Vukovarska bi na tom potezu bila potpuno jednosmjerna i modeli pokazuju kako bi u kombinaciji s dinamičkom regulacijom, to bi moglo značajno u toj zoni ubrzati tramvajski promet', ustvrdio je Pavuna.
"Hoće li sve te nove mjere dati rezultata tek trebamo vidjeti, no činjenica je da prema objavljenoj statistici u našem gradu gotovo svako kućanstvo u prosjeku posjeduje čak tri automobila, a zbog takve koncentracije vozila na uskim zagrebačkim prometnicama teško da će promet ikada više biti 'protočan'.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas