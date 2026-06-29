Zagrebačka vlast najavila i mega-rotor oko Trešnjevačkog placa: "Ubrzalo bi promet"

"Tim bi se mega rotorom regulacija u potpunosti izmijenila kako bismo izbjegli onu mogućnost gdje su pješaci koji prelaze preko Vukovarske na križanju s Ozaljskom usporavali tramvaje, znači auti koji su skretali desno su propuštali pješake koji su prelazili Vukovarsku i time bi napravili ogromnu kolonu po Ozaljskoj. Vukovarska bi na tom potezu bila potpuno jednosmjerna i modeli pokazuju kako bi u kombinaciji s dinamičkom regulacijom, to bi moglo značajno u toj zoni ubrzati tramvajski promet', ustvrdio je Pavuna.