ubrzavanje javnog prometa
Tomašević najavio promjenu u Savskoj: "Da se oni koji poštuju pravila prestanu osjećati kao naivci”
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je u četvrtak mjere za unapređenje javnog prijevoza u Zagrebu posebno istaknuvši postavljanje barijera koje će vozačima priječiti kršenje žute trake u Savskoj ulici što će, kako je kazao, ubrzati tramvaje u toj ulici za oko 50 posto.
Tomislav Tomašević naglasio je kako je Savska ulica jedan od najvažnijih prometnih koridora u Zagrebu jer kroz nju prolazi osam od 15 postojećih tramvajskih linija, te da će postavljanje barijera – separatora na žutu traku, koja odvaja tramvajski od automobilskog prometa, trenutačno imati najviše pozitivnih posljedica na ubrzavanje javnog prijevoza.
Ocijenivši tramvaje ''kičmom javnog prijevoza'' u Zagrebu, najavio je i da će nove barijere u Savskoj biti postavljene večeras i u idućih nekoliko noći te se time nadovezuju na odluku o unapređenju tramvajskog prometa u Zagrebu donesenu još početkom 1980-ih.
''Žuta traka na Savskoj postoji 45 godina. Znači prije 45 godina je gradska vlast donijela odluku da se odvoji tramvajski od automobilskog prometa kako bi bio nesmetan i kako bi mogao postizati najveću moguću brzinu'', kazao je Tomašević.
No, upozorio je i da se upravo u Savskoj ulici najviše krši pravilo žute trake u Zagrebu te da, prema procjenama, automobili u žutoj traci produžuju vrijeme putovanja tramvaja za oko 50 posto.
Poručio je i da za taj potez ima snažnu podršku građana navodeći kako 83 posto Zagrepčana podržava kažnjavanje ulaza u žutu traku. Istaknuo je i da su se takve fizičke barijere pokazale uspješnima u Bukovačkoj ulici i u Ulici Republike Austrije.
''Ovim potezom želimo postići da se svi oni koji poštuju pravila napokon prestanu osjećati kao naivci”, kazao je Tomašević.
Osvrćući se i na male kazne za takve prekršaje, izrazio je nadu da će se one povećati. Smatra i da bi kazne trebalo povećati i nesavjesnim vozačima kamiona koji učestalo kidaju vodove tramvajske mreže.
Zagrebački gradonačelnik je kazao i da se, uz postavljanje barijera, taksijima ukida mogućnost korištenja tramvajskog koridora. Iznio je i podatak da je tijekom proteklih godina broj taksi vozila u Zagrebu porastao na oko 5.000 koja sada značajno usporavaju tramvajski promet.
Stoga im je već ranije na nekim dionicama u gradu zabranjeno prometovanje žutom trakom, a sada je ta zabrana proširena i na žutu traku u Savsko.
Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna pojasnio je kako će se novim režimom poštivanja žute trake promet tramvaja u Savskoj ulici ubrzati i do deset minuta što otvara mogućnost za gušće vozne redove na brojnim tramvajskim linijama.
Osim o prometu u Savskoj ulici, Tomašević i suradnici ponovno su predstavili planove kupnje 40 kraćih tramvaja i nabavu još 20 novih dužih što je planirana investicija od oko 170 milijuna eura.
''ZET ne samo da obnavlja svoju flotu već i povećava broj tramvaja, što je preduvjet za gušći vozni red koji se očekuje najesen'', istaknuto je.
Tijekom prezentacije predstavljene su i pojedinosti Centra za upravljanje prometom kojim se u realnom vremenu prati stanje na zagrebačkim cestama. Tomašević je kazao da su dosad 192 raskrižja sa semaforima integrirana u jedinstveni digitalni sustav upravljanja, a plan je da do 2028. bude integrirano 487 zagrebačkih raskrižja.
Tomašević i suradnici osvrnuli i na projekt Bajs – zagrebački sustav javnih bicikala, istaknuvši kako je broj njihovih najmova prešao milijun. Dnevno se dvije tisuće bicikala iznajmi preko 14.000 puta – odnosno svaki se bicikl prosječno unajmi sedam puta ili svakih šest sekundi unajmi se jedan Bajs.
''Imamo ugovornu opciju da za još 50 posto povećamo broj bicikala i očekujemo da će u ranu jesen doći tisuću novih bicikala'', kazao je Tomašević.
Konferencija za novinare u zgradi Gradske uprave na Radićevu trgu kasnila je petnaestak minuta zbog policijske pretrage nakon dojave o postavljenoj bombi.
''Ovo je sedamnaesta dojava o bombi u zadnjih šest mjeseci. Doista se nadam da će policija pronaći počinitelja jer nam jako ometa rad'', kazao je Tomašević.
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