Tomašević najavio promjenu u Savskoj: "Da se oni koji poštuju pravila prestanu osjećati kao naivci”

Tomislav Tomašević naglasio je kako je Savska ulica jedan od najvažnijih prometnih koridora u Zagrebu jer kroz nju prolazi osam od 15 postojećih tramvajskih linija, te da će postavljanje barijera – separatora na žutu traku, koja odvaja tramvajski od automobilskog prometa, trenutačno imati najviše pozitivnih posljedica na ubrzavanje javnog prijevoza.