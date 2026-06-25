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ubrzavanje javnog prometa

Tomašević najavio promjenu u Savskoj: "Da se oni koji poštuju pravila prestanu osjećati kao naivci”

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Hina
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25. lip. 2026. 17:39
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23.6.2026., Trg Svibanjsih zrtava, Zagreb - Gradonacelnik Grada Zagreba Tomislav Tomasevic i zamjenici gradonacelnika otvorili su obnovljene Schlosserove stube te odrzali redovnu konferenciju za medije. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je u četvrtak mjere za unapređenje javnog prijevoza u Zagrebu posebno istaknuvši postavljanje barijera koje će vozačima priječiti kršenje žute trake u Savskoj ulici što će, kako je kazao, ubrzati tramvaje u toj ulici za oko 50 posto.

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Tomislav Tomašević naglasio je kako je Savska ulica jedan od najvažnijih prometnih koridora u Zagrebu jer kroz nju prolazi osam od 15 postojećih tramvajskih linija, te da će postavljanje barijera – separatora na žutu traku, koja odvaja tramvajski od automobilskog prometa,  trenutačno imati najviše pozitivnih posljedica na ubrzavanje javnog prijevoza.

Ocijenivši tramvaje ''kičmom javnog prijevoza'' u Zagrebu, najavio je i da će nove barijere u Savskoj biti postavljene  večeras i u idućih nekoliko noći  te se time nadovezuju na odluku o unapređenju tramvajskog prometa u Zagrebu donesenu još početkom 1980-ih.

''Žuta traka na Savskoj postoji 45 godina. Znači prije 45 godina je gradska vlast donijela odluku da se odvoji tramvajski od automobilskog prometa kako bi bio nesmetan i kako bi mogao postizati najveću moguću brzinu'', kazao je Tomašević.

No, upozorio je i da se upravo u Savskoj ulici najviše krši pravilo žute trake u Zagrebu te da, prema procjenama, automobili u žutoj traci produžuju vrijeme putovanja tramvaja za oko 50 posto.

Poručio je i da za taj potez ima snažnu podršku građana navodeći kako 83 posto Zagrepčana podržava kažnjavanje ulaza u žutu traku. Istaknuo je  i da su se takve fizičke barijere pokazale uspješnima u Bukovačkoj ulici i u Ulici Republike Austrije.

''Ovim potezom želimo postići da se svi oni koji poštuju pravila napokon prestanu osjećati kao naivci”, kazao je Tomašević.

Osvrćući se i na male kazne za takve prekršaje, izrazio je nadu da će se one povećati. Smatra i da bi kazne trebalo povećati i nesavjesnim vozačima kamiona koji učestalo kidaju vodove tramvajske mreže.

Zagrebački gradonačelnik je kazao i da se, uz postavljanje barijera, taksijima ukida mogućnost korištenja tramvajskog koridora.  Iznio je i podatak da je tijekom proteklih godina broj taksi vozila u Zagrebu porastao na oko 5.000 koja sada značajno usporavaju tramvajski promet.

Stoga im je već ranije na nekim dionicama u gradu zabranjeno prometovanje žutom trakom, a sada je ta zabrana proširena i na žutu traku u Savsko.

Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna pojasnio je kako će se novim režimom poštivanja žute trake promet tramvaja u Savskoj ulici ubrzati i do deset minuta što otvara mogućnost za gušće vozne redove na brojnim tramvajskim linijama. 

Osim o prometu u Savskoj ulici, Tomašević i suradnici ponovno su predstavili planove kupnje 40 kraćih tramvaja i nabavu još 20 novih dužih što je planirana investicija od oko 170 milijuna eura.

''ZET ne samo da obnavlja svoju flotu već i povećava broj tramvaja, što je preduvjet za gušći vozni red koji se očekuje najesen'', istaknuto je.

Tijekom prezentacije predstavljene su i pojedinosti Centra za upravljanje prometom kojim se u realnom vremenu prati stanje na zagrebačkim cestama. Tomašević je kazao da su dosad 192 raskrižja sa semaforima integrirana u jedinstveni digitalni sustav upravljanja, a plan je da do 2028. bude integrirano 487 zagrebačkih raskrižja. 

Tomašević i suradnici osvrnuli i na projekt Bajs – zagrebački sustav javnih bicikala,  istaknuvši kako je broj njihovih najmova prešao milijun. Dnevno se dvije tisuće bicikala iznajmi preko 14.000 puta – odnosno svaki se bicikl prosječno unajmi sedam puta ili svakih šest sekundi unajmi se jedan Bajs. 

''Imamo ugovornu opciju da za još 50 posto povećamo broj bicikala i očekujemo da će u ranu jesen doći tisuću novih bicikala'', kazao je Tomašević. 

Konferencija za novinare u zgradi Gradske uprave na Radićevu trgu kasnila je petnaestak minuta zbog policijske pretrage nakon dojave o postavljenoj bombi. 

''Ovo je sedamnaesta dojava o bombi u zadnjih šest mjeseci. Doista se nadam da će policija pronaći počinitelja jer nam jako ometa rad'', kazao je Tomašević.

Teme
javni prijevoz zagreb savska ulica tomislav tomašević tramvajski promet žuta traka

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