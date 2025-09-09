Zagrebački megaprojekt na korak bliže realizaciji: Evo tko će obaviti posao od 48 milijuna eura

Na natječaj su stigle ukupno četiri ponude, tri od pojedinačnih tvrtki te jedna od zajednice ponuditelja. Tvrtka Hairli gradnja ponudila je 45.214.759 eura bez PDV-a, COMSA S.A iz Barcelona htjela je posao obaviti za 60.598.218 eura, što je mnogo više od predviđenog budžeta, a GIP Pionir ponudio je točno 47.989.263,88 eura. Zajednica ponuditelja na čelu s tvrtkom TEXO MOLIOR ponudio je 51.970.428 eura. Premda je tvrtka Harli gradnja imala najjeftiniju ponudu, ona je odbijena jer je ocijenjena nepravilnom.