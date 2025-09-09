Zagrebački megaprojekt na korak bliže realizaciji: Evo tko će obaviti posao od 48 milijuna eura

Na natječaj su stigle ukupno četiri ponude, tri od pojedinačnih tvrtki te jedna od zajednice ponuditelja. Premda je tvrtka Harli gradnja imala najjeftiniju ponudu, ona je odbijena jer je ocijenjena nepravilnom.
Veliki projekt izgradnje tramvajske pruge po Heinzelovoj ulici i Radničkoj cesti na korak je od realizacije, piše Večernji. Nakon drugog pokušaja, odabran je najbolji ponuditelj na natječaju za izvođača radova u projektu vrijednom 48 milijuna eura. Posao će obaviti, ne bude li problema u žalbenom postupku, tvrtka GIP Pionir, a za to će biti plaćena gotovo točno 48 milijuna eura bez PDV-a - točnije 47.990.000 eura.
Na natječaj su stigle ukupno četiri ponude, tri od pojedinačnih tvrtki te jedna od zajednice ponuditelja. Tvrtka Hairli gradnja ponudila je 45.214.759 eura bez PDV-a, COMSA S.A iz Barcelona htjela je posao obaviti za 60.598.218 eura, što je mnogo više od predviđenog budžeta, a GIP Pionir ponudio je točno 47.989.263,88 eura. Zajednica ponuditelja na čelu s tvrtkom TEXO MOLIOR ponudio je 51.970.428 eura. Premda je tvrtka Harli gradnja imala najjeftiniju ponudu, ona je odbijena jer je ocijenjena nepravilnom.
Najjeftinija ponuda ocijenjena nepravilnom
"Ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije niti uplatio novčani polog u traženom iznosu, što je suprotno točki 4.2.1., Jamstvo za ozbiljnost ponude dijela Dio II - Upute za ponuditelje dokumentacije o nabavi", stoji u odluci o odabiru.
Podsjećamo, projektom je predviđena izgradnja dvokolosječne tramvajske pruge s kontaktnom mrežom u središnjem pojasu prometnica Heinzelove ulice i Radničke ceste u dužini od oko 3700 m, s 19 novih tramvajskih stajališta te ispravljačkom stanicom. U sklopu izgradnje tramvajske pruge, u središnjem koridoru Heinzelove ulice, predviđeno je rušenje postojećeg kolektora kanalizacije izgrađenog između 1920.-1950. godine i izgradnja novog kolektora u zapadnom kolniku Heinzelove ulice na dijelu od Martićeve ulice do Radničke ceste dužine 2000 metara.
