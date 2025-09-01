Zagrebačka plinara ostala bez unosnog posla: Gubi opskrbu Sabora, Sveučilišta i Policijske uprave

Gradska plinara Zagreb Opskrba ostala je bez još jednog unosnog ugovora. Nije se uopće prijavila na novi državni natječaj, vrijedan 43 milijuna eura, koji se odnosi na institucije. Jedini ponuditelj za Zagreb bio je Međimurje plin.
Oglas
Radi se o poslu na koji se Zagreb Opskrba lani javila i dobila ga. Ovim natječajem gubi se opskrba u institucijama kao što su Hrvatski sabor, Sveučilište u Zagrebu i Policijska uprava zagrebačka, prenosi Index.
Zagreb Opskrba je već prije nekoliko mjeseci izgubila 247 ustanova, odnosno posao vrijedan 12 milijuna eura. Tada je opravdanje bilo da to predstavlja samo 5 posto kapaciteta i da poslovanje nije ugroženo.
Radnici zabrinuti
Vlatko Kotnik, predsjednik Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske, komentirao je u središnjem Dnevniku HTV-a najnovije događaje. "Radnici su zabrinuti, isto kao i ja. Zato i progovaram o tom problemu. Vlada zabrinutost za opstojnost tvrtke koja lošom upravom gubi poslove, gubi krajnje korisnike i prihodi joj dramatično padaju", upozorio je.
Dodao je da se Zagreb Opskrba pokušala prijaviti na natječaj, ali je zakasnila. "Vrlo nestručno i nesavjesno su postupili u ovoj situaciji. Čekali su zadnji trenutak i nisu im prošle ponude za 23 grupe za koje su se htjeli javiti", naveo je.
"To koliko su htjeli ili nisu htjeli aplicirati pokazuje to da su dali jamstva za ozbiljnost ponude. Predali su zadužnicu na 290 tisuća eura, pa onda trebaju objasniti kako ih više ne interesiraju poslovni subjekti na koje su rekli da se apsolutno oslanjaju kada su izgubili dio tržišta za kućanstvo", dodao je.
Iz Zagrebačkog holdinga pokušavaju smiriti situaciju
"U primarnom fokusu poslovanja GPZO-a je opskrba plinom kućanstava na distribucijskom području Zagreba, dok se portfolio poslovnih korisnika GPZO-a stalno mijenja, pri čemu opskrbljivači nisu obvezni sudjelovati u pojedinačnim natječajima. Sudjelovanje u natječajima, kao i ponuda kojom se na njima konkurira, rezultat su više faktora koji u konačnici utječu na ishode", poručuju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas