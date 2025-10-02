Oglas

uvođenje zdravstvenog odgoja

Martinović: Smiješno mi je da Crkva priča kako se gura ideologija

Nina Kljenak
02. lis. 2025. 18:14

Danijel Martinović iz udruge Dugine obitelji gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o najavi uvođenja zdravstvenog odgoja kao izvannastavne aktivnosti u zagrebačke osnovne i srednje škole, kao i kritikama i porukama s Kaptola koje su uslijedile nakon najave.

"Smiješno mi je da se priča kako se gura ideologija ako je upravo Crkva ta koja ima svoju ideologiju", napominje Martinović.

Referirao se i na najavu saborskog zastupnika MOSTA Nikole Grmoje da će se "boriti protiv LGBTQ mafije".

"Takve mafije nema, ne razumijem te izjave. Uvijek se traži neki neprijatelj, među manjinama. ", naglašava.

Danijel Martinović zdravstveni odgoj

