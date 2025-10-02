Martinović: Smiješno mi je da Crkva priča kako se gura ideologija

Danijel Martinović iz udruge Dugine obitelji gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o najavi uvođenja zdravstvenog odgoja kao izvannastavne aktivnosti u zagrebačke osnovne i srednje škole, kao i kritikama i porukama s Kaptola koje su uslijedile nakon najave.

"Smiješno mi je da se priča kako se gura ideologija ako je upravo Crkva ta koja ima svoju ideologiju", napominje Martinović.

Referirao se i na najavu saborskog zastupnika MOSTA Nikole Grmoje da će se "boriti protiv LGBTQ mafije".

"Takve mafije nema, ne razumijem te izjave. Uvijek se traži neki neprijatelj, među manjinama. ", naglašava.

