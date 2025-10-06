POLITICO donosi analizu
Ursula je na tankom ledu, Bruxelles se okreće protiv šefice?
Dok se predsjednica Europske komisije priprema za još jednu raspravu o glasanju o nepovjerenju, zna da testovi neće stati. Ursula von der Leyen ne može si priuštiti previše opuštanja, jer iza svakog ugla čeka je novi ispit njezina vodstva.
Kad se u ponedjeljak navečer pojavi pred Europskim parlamentom kako bi obranila svoj ugled, tri dana prije drugog pokušaja izglasavanja nepovjerenja u samo tri mjeseca, bit će svjesna da, čak i ako je njezini centristički saveznici zasad zadrže na dužnosti, uvijek postoji mogućnost da se to promijeni.
Od trgovinskih sporazuma i novog sedmogodišnjeg proračuna Unije do pitanja transparentnosti Komisije ili mjesta Europske unije u sve konkurentnijem svijetu - zastupnici će i dalje imati prilike ocjenjivati koliko je von der Leyen učinkovita. Ovaj tjedan, navodi POLITICO, a prenosi tportal, čini se da je sigurna. No što dolazi poslije?
"Sudit ćemo joj prema tome koliko uspješno provodi svoje planove, ali to neće biti u listopadu“, rekao je René Repasi, čelnik njemačkih zastupnika u Europskom parlamentu iz redova Socijalističke i demokratske stranke (S&D), druge najveće političke skupine nakon one koju predvodi von der Leyen. "Jasno je dala do znanja da razumije gdje leže problemi Europe. Sad mora pokazati da ih zna i riješiti.“
Sve bliža Trumpu
S predsjednikom Europskog vijeća Antóniom Costom koji na međunarodnoj sceni igra drugu violinu iza von der Leyen, dok ona gradi sve bliži odnos s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, a čelnici Francuske i Njemačke teško zadržavaju utjecaj kakav su imali njihovi prethodnici, uloga predsjednice Komisije sve je više pod povećalom. Čini se da su dani konsenzualne europske politike - prošlost.
Skupine S&D, liberali iz Renew Europea, Zeleni, pa čak i dio zastupnika iz njezine vlastite Europske pučke stranke (EPP) izražavaju razočaranje njezinim dosadašnjim radom. Nitko zasad nije spreman otvoreno je osporiti, ali malo tko isključuje da bi se to moglo promijeniti.
"Ne isključujemo mogućnost da iskoristimo opciju nepovjerenja ako se za to ukaže potreba“, rekao je za Brussels Playbook glasnogovornik Iratxe Garcíe, predsjednice skupine S&D, pod uvjetom anonimnosti.
Glasovanje o povjerenju postaje rutina
Dva prijedloga za izglasavanje nepovjerenja ovaj tjedan, kao i onaj iz srpnja, došli su s političkih rubova. Krajnje desni Patrioti i Ljevica slijede put koji su prije njih utrli Europski konzervativci i reformisti.
Malo toga upućuje na to da će prestati pokušavati. Za pokretanje postupka potrebno je samo 72 potpisa od ukupno 720 zastupnika, pa bi prijedlozi o nepovjerenju uskoro mogli postati svojevrsna rutina. Iako taj mehanizam nije nov u europskim ugovorima, čini se da su ga zastupnici tek sada doista počeli koristiti.
Ljevica zasad tvrdi da ne planira pokretati nove inicijative, dok su desni zastupnici oprezniji i čekaju ishod ovog tjedna prije nego što odluče što dalje.
No, nije riječ samo o formalnim glasovanjima o povjerenju. Mnoge druge teme u drugom mandatu von der Leyen mogle bi postati svojevrsni referendumi o njezinu vodstvu. Čak i ako je Parlament ne smijeni, glasovanja bi je mogla politički ograničiti.
Trgovinski sporazumi sa SAD-om
U to se ubrajaju trgovinski sporazumi sa SAD-om i državama Latinske Amerike, kao i prvi paket Komisijinih mjera za "pojednostavljenje“, usmjeren na smanjenje birokracije - što izaziva prijepore između EPP-a i S&D-a. A prošlog su tjedna upravo te dvije najveće parlamentarne skupine dale naslutiti da su spremne odbaciti prijedlog dugoročnog proračuna EU-a, nezadovoljne promjenama koje zagovara von der Leyen.
"Pred njom su brojna glasovanja koja će testirati njezino vodstvo“, rekao je jedan zastupnik EPP-a, govoreći anonimno kako bi mogao otvoreno komentirati predsjednicu Komisije. „Tu su, primjerice, trgovinski sporazum s Amerikom - s kojim je osobno povezana nakon potpisivanja u Škotskoj, na Trumpovu golf-terenu Turnberry - zatim proračun, koji se očito ne sviđa gotovo nikome u Parlamentu te sporazum s Mercosurom.“
Treba li mijenjati pravila?
Parlament, ako to želi, može promijeniti svoja pravila i povećati broj potpisa potrebnih za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja.
"Bilo bi dobro kada bi se prag povisio i tako vratio dostojanstvo tom postupku“, rekao je jedan dužnosnik Komisije, pod uvjetom anonimnosti, ističući da što se češće koristi to oruđe, to mu je manji učinak. Dužnosnik je dodao da o toj temi zasad nije bilo nikakvih razgovora s Parlamentom te da to i dalje ostaje „isključiva nadležnost Parlamenta“.
"U Parlamentu je prisutna jasna frustracija prema ovoj Komisiji, prema von der Leyen. Nikada zapravo ne znate kada će se politički vjetrovi promijeniti“, zaključio je isti izvor.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare