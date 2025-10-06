"Bilo bi dobro kada bi se prag povisio i tako vratio dostojanstvo tom postupku“, rekao je jedan dužnosnik Komisije, pod uvjetom anonimnosti, ističući da što se češće koristi to oruđe, to mu je manji učinak. Dužnosnik je dodao da o toj temi zasad nije bilo nikakvih razgovora s Parlamentom te da to i dalje ostaje „isključiva nadležnost Parlamenta“.