Željko Tomljanović: Sve dosadašnje analize vode na području Senja su ispravne

"Ugovor je bio za prekrivku, znači to je materijal kojim se mora prekriti otpad. Po tom su ugovoru oni besplatno ustupali prekrivku, s tim da su izuzimali neku plastiku koju su navodno mljeli, koja je njima bila korisna i po tom ugovoru su trebali napraviti burobrane i još neke dodatne elemente na tom odlagalištu kako bi ga zaštitili od bure", rekao je Tomljanović.