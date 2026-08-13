Gradonačelnik Senja
Željko Tomljanović: Sve dosadašnje analize vode na području Senja su ispravne
Prije nego što je bračni par Šincek i njihova tvrtka Tipos Resurs krenula odlagati otpad u Gospić, imali su ugovor i s gradskim komunalnim društvom u Senju, gdje su također odlagali otpad. Gradonačelnik Senja Željko Tomljanović našoj Katarini Plantak rekao je da je, prema informacijama koje on ima, taj ugovor trajao oko godinu dana.
"Ugovor je bio za prekrivku, znači to je materijal kojim se mora prekriti otpad. Po tom su ugovoru oni besplatno ustupali prekrivku, s tim da su izuzimali neku plastiku koju su navodno mljeli, koja je njima bila korisna i po tom ugovoru su trebali napraviti burobrane i još neke dodatne elemente na tom odlagalištu kako bi ga zaštitili od bure", rekao je Tomljanović.
Dodao je da svoj dio ugovora nisu ispunili te je, po njegovim saznanjima, ugovor raskinut jer direktorica Komunalca nije bila zadovoljna njihovom realizacijom. "Od nekih 4000 tona prekrivke koje je bilo u ugovoru, mislim da je isporučeno nešto više od 2600 tona", otkrio je.
Tomljanović navodi da u trenutku kad se ovo događalo nije bio na gradonačelničkom mjestu, ali je, kaže, nakon situacije u Gospiću zvao direktoricu Komunalca da mu da informacije koje je N1 tražio.
"I ovo je dio koji sam saznao. Ono što je vrlo bitno, svi ovdje pričamo o vodi, vodi na području grada Senja i cijelog slivnog toka. To je Južni ogranak, isporučitelj vode za područje grada Senja, dio Primorsko-goranske županije i Ličko-senjske županije", rekao je i dodao da su napravljene analize na PFAS, iako još nije postojala zakonska obveza.
Analizom su, kaže, obuhvaćena dva uzorka - jedan s otoka Raba i jedan s otoka Paga - i te 2025. godine bili su negativni na PFAS. Ove su godine, kaže, napravljene još dvije analize, s uzorcima iz Senja i Raba. Pronađen je, kaže, minimum PFAS elemenata, "daleko od dopuštene zakonske količine".
"Građani su s pravom zabrinuti, jer, nažalost, puno dezinformacija dolazi u zadnje vrijeme, od Gospića. Neki ljudi, nažalost, koriste tu situaciju za stvaranje, po meni, dijelom nepotrebne panike. Sigurno da sve nas zabrinjava ako voda nije dobra, ako stvarno dođe nešto u podzemne vode. Kažem još jednom, sve analize do sada su ispravne što se tiče vode na području grada Senja", rekao je.
Tomljanović je rekao da su jučer sa Županijom potpisali ugovor o dodatnom monitoringu, odnosno o dodatnoj analizi vode. Također, kaže da su jučer na području grada Senja uzeti uzorci sa dva mjesta. "Nadam se da ćemo kroz neki mjesec dana imati te rezultate. Ono što je vrlo bitno istaknuti, znači odlagalište otpada Sveti Juraj, koji se nalazi na području grada Senja, je sanirano 2018. godine. Na tom odlagalištu se nalazi zaštitna folija od geotekstila koja sprečava odlazak otpadnih voda u podzemlje", rekao je.
Dodao je da vjeruje da će zbog istrage koja je proširena na Senj, odnosno Sveti Juraj, biti puno jednostavnije doći do uzorka, ako postoje. Navodi da baš kao i cjelokupna javnost, i on očekuje odgovor u što kraćem roku.
"Mi službeno nismo dobili dopis od USKOK-a ili DORH-a. Ali smo sami od njih zatražili očitovanje da bi znali, da li ti izvidi sprečavaju sanaciju i da nas upoznaju s trenutnom situacijom", rekao je i zaključio da, iako je njihovo odlagalište sanirano i više nije u funkciji, njihova obveza je sanirati ga ponovno, uz sufinanciranje Ministarstva.
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