Zastupnici o izručenju Nicolierova ubojice: "Potez Francuske je pljuska Hrvatskoj"

Saborski zastupnici komentirali su zahtjev za izručenjem osumnjičenog za ubojstvo vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera koji je pokrenula njegova obitelj i poručili da je to trebala napraviti Hrvatska.
Oglas
Obitelj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera koji je mučki ubijen na Ovčari nakon zarobljavanja u vukovarskoj bolnici, prema pisanju Jutarnjeg lista, uputila je ultimatum Republici Srbiji putem njihova veleposlanstva u Parizu kojim traži izručenje osumnjičenika za njegovo ubojstvo Spasoja Petkovića kao i isplatu odštete u visini od 200.000 eura.
Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić izjavio je kako ga raduje ta vijest jer je riječ o čovjeku koji je priznao da je ubijao po Ovčari, među ostalim, i njegova brata. U tom smislu ga veseli što će Francuska, kaže, sigurno diplomatski stisnuti Vučića i ekipu da se taj čovjek izruči i da odgovara za svoja monstruozna zlodjela, a krivo mu je što to nije napravila Hrvatska.
Dodao je i da je Spasoje Petković jedan mali pijun i da je Centar dr. Ivana Šretera prije godinu i pol DORH-u predao kaznenu prijavu protiv puno više rangiranih naručitelja nego je taj "kokošar Štuka". Novinari su Mlinarića pitali i je li poražavajuće što postupak izručenja nije pokrenula Hrvatska.
"Poražavajuće je totalno za RH, pa to me je i natjeralo da prije četiri godine osnujem Centar, da prođem muku i dođem do dokumenata, da imam sa svih strana pritisaka da se to ne napravi. U jednom periodu postojanja Hrvatska to nije htjela odraditi. To su činjenice. Da je država to htjela odraditi ozbiljno i kako treba, odradilo bi se davnih dana", tvrdi Mlinarić.
"Srbija treba isplatiti ukupnu štetu, ne samo za Nicoliera"
Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot misli da je ovaj zahtjev za izručenjem Petkovića signal za sve žrtve rata u Domovinskom ratu i da bi Srbija trebala isplatiti ukupnu štetu ne sam za Jean-Michela Nicoliera, nego za sve.
"Dakle, cijelu reparaciju štete za sve žrtve i da konačno da informaciju o tome gdje se nalazi 1700 zakopanih tijela i kostiju za kojima i dalje tragaju obitelji, a koji su živote izgubili za vrijeme Domovinskog rata", istaknuo je Troskot.
"Blokirati Srbiju dok se ne riješe sudbine nestalih"
Nezavisni zastupnik Nino Raspudić misli da je potez Francuske pljuska Hrvatskoj i pokazatelj što smo mi davno mogli i trebali napraviti. Podsjetio je kako je u više navrata isticao da Hrvatska u procesu pristupanja EU ne treba biti nefer, koristiti poziciju veta i na taj način usporavati susjede s jugoistoka da bismo ostvarili neke svoje sitne, bilateralne interese, kao što je to svojedobno Slovenija radila Hrvatskoj.
"Ovo su neke doista opće, civilizacijske stvari i Hrvatska je to trebala davno napraviti. Dakle blokirati Srbiju dok se ne riješe sudbine nestalih i ovakve stvari gdje je jasno tko je osumnjičen za zločin. Ovo je doista jedna izvrsna vijest, ali i jedna pljuska Hrvatskoj", poručio je Raspudić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas