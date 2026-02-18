Zastupnici o izručenju Nicolierova ubojice: "Potez Francuske je pljuska Hrvatskoj"

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić izjavio je kako ga raduje ta vijest jer je riječ o čovjeku koji je priznao da je ubijao po Ovčari, među ostalim, i njegova brata. U tom smislu ga veseli što će Francuska, kaže, sigurno diplomatski stisnuti Vučića i ekipu da se taj čovjek izruči i da odgovara za svoja monstruozna zlodjela, a krivo mu je što to nije napravila Hrvatska.